Lekarze z Olsztyna są zadowoleni z efektu operacji 15-letniej Cristiny z Angoli. Nastolatka pozytywnie przeszła kontrolę

Jestem zadowolony z efektu operacji 15-letniej Cristiny z Angoli - powiedział w poniedziałek chirurg dr Krzysztof Dowgierd, który w czerwcu wraz z zespołem usuwał dziewczynie olbrzymiego guza z żuchwy i rekonstruował ten narząd z kości strzałkowej pacjentki. Cristina przyjechała w poniedziałek do olsztyńskiego szpitala dziecięcego na kontrolę.

15-letnia Cristina z Angoli przyjechała do Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie na kontrolę. Po wypisie ze szpitala po operacji wypoczywała w ośrodku agroturystycznym pod Olsztynem.

— Pacjentka jest wygojona. Szwy zostawimy jeszcze na kilka dni. Elementy na podudziu i w jamie ustnej, które rekonstruowaliśmy są funkcjonalne. Jestem zadowolony z efektu — powiedział w poniedziałek po zbadaniu Cristiny kierownik Centrum Wad Twarzoczaszki w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie dr Krzysztof Dowgierd.

— Może uda nam się współpracować z kolegami z Angoli — powiedział deklarując możliwość wyjazdu do Angoli, by wykonać albo pomóc w rekonstrukcji uzębienia.

Jak dodał, dla pacjentki bezpieczniej jest wykonać ten zabieg na miejscu. Wskazał, że dla 15-latki trudne mogą być ponowne zmiany klimatyczne, żywienie czy flora bakteryjna.

— Łatwiej jest pomóc na miejscu, tym bardziej, że może nie będzie już możliwości przyjazdu Cristiny do Polski. Najważniejsze, że uratowaliśmy życie pacjentce. Nie ma już guza, nie wykrwawi się. Za tydzień podczas kontroli będziemy wiedzieć już ostatecznie, co to był za guz — powiedział dr Dowgierd.

Wtedy znane już będą wyniki badań histopatologicznych.

Nastolatka czuje się dobrze. Przez ostatni tydzień wypoczywała w gospodarstwie agroturystycznym pod Olsztynem. Była też na wycieczce, gdzie zwiedzała stare miasto i wypoczywała na żaglówce na jeziorze Ukiel. Teraz ma jechać do Warszawy, którą też będzie zwiedzać.

W następny poniedziałek czeka ją ostatnia kontrola w poradni w Olsztynie. 18 lipca ma wrócić do Angoli do swych rodziców. Przedstawiciele Fundacji Dzieci Afryki, która wspomogła leczenie Cristinie, chcą sfinansować jej tam kursy zawodowe. Dziewczynka skończyła tylko dwie klasy szkoły podstawowej.

źródło: PAP/ Agnieszka Libudzka