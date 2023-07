Znamy wyniki matur w woj. warmińsko-mazurskim. Która szkoła poradziła sobie najlepiej? [RANKING]

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Wody Polskie alarmują. Poziom wody w jeziorach na Mazurach drastycznie się obniża CKE zgodnie z zapowiedzią o godz. 8:30 w piątek (7 lipca) podała indywidualne wyniki dla każdego maturzysty. W piątek były znane także ogólne wyniki egzaminu, z których dowiedzieliśmy się, że maturę zdało 84,4 proc. tegorocznych absolwentów. 11,3 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu, a matury nie zdało 4,3 proc. uczniów.

Jak egzamin wypadł na Warmii i Mazurach?

W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu maturalnego przystąpiło 8 102 uczniów. Znaczna ilość maturzystów to absolwenci liceum, którzy zdawali egzamin w formule 2023. Z pozytywnego wyniku mogło cieszyć się 6 779 maturzystów. Niestety, są też tacy, którym podwinęła się noga na jednym przedmiocie to 344 osoby z liceum i 619 z technikum. Łącznie 360 maturzystów nie zdało matury i będą mogli podejść do poprawki za rok.

Zdecydowanie najlepiej maturzystom poszły egzaminy z języków: francuskiego, ukraińskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Zdający uzyskali w nich 100 proc. zarówno z części pisemnej jak i ustnej. Nieco gorzej wypadł język angielski, rosyjski i polski.

Matematykę, przedmiot, którego maturzyści obawiają się najbardziej zdało 88 proc. uczniów.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Kierowca fiata wjechał prosto pod tramwaj na al. Sikorskiego w Olsztynie [ZDJĘCIA] tylko jedna osoba. Licealiści z województwa warmińsko-mazurskiego najbardziej byli zainteresowani oprócz rozszerzonego języka angielskiego, egzaminami z biologii i geografii. Na podium znalazła się również chemia. Na pewno dużym zaskoczeniem był egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej, do którego podeszła

Rozszerzony język angielski królował również wśród uczniów technikum. Zaraz po nim była geografia i matematyka.

Który powiat może nazywać się najlepszym?

Najlepsi uczniowie, którzy pisali maturę w formule 2015, pochodzą z powiatu węgorzewskiego, gdzie zdawalność wynosi 100 proc. Tuż za nimi jest powiat lidzbarski (89,3 proc) i powiat elbląski (85 proc.). Najgorzej w klasyfikacji wypadli maturzyści z powiatu mrągowskiego, gdzie maturę zdało 55,9 proc. zdających.

W powiecie olsztyńskim egzamin dojrzałości zdało 77,4 proc. uczniów z technikum.

Jeśli chodzi o egzaminy w formule 2023 sytuacja jest zupełnie odwrotna. Najlepiej poszło maturzystom z powiatu mrągowskiego (98,9 proc.) Elbląga - miasta na prawach powiatu (96,8 proc.) i ex aequo z powiatu braniewskiego i kętrzyńskiego (95,3 proc).

W powiecie olsztyńskim świadectwo dojrzałości otrzymało 78,6 proc. maturzystów.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Działdowo stało się ważnym węzłem kolejowym. Stąd pojedziemy bezpośrednio do Trójmiasta i Warszawy Jak w skali województwa wypadł Olsztyn?

W formule 2015 najlepiej wypadło Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Erica Mendelsohna ze zdawalnością 91,7 proc. Zaraz po nim było Technikum Informatyczno-Ekonomiczne nr 9 i Technikum nr 7.

W Olsztynie są także szkoły, które mogą pochwalić się niesamowitym wynikiem. Wszyscy maturzyści, który w tym roku podeszli do matury uzyskali z niej wynik pozytywny. Jest to I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza i Uniwersyteckie XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów. Tuż za nimi uplasowało się II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i XI Liceum Ogólnokształcące.

