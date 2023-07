Czy w Dywitach można legalnie zatankować po 22? Nasz czytelnik miał problem...

W gminie Dywity obowiązuje prawo pozwalające handlować tylko w godzinach 6-22. Jak to zwykle bywa część mieszkańców cieszy się z takiego przepisu, część go krytykuje, jednak prawdziwy problem rodzi się wtedy, gdy zegar w samochodzie wskazuje głęboką rezerwę, a zegar na ścianie godzinę 22.

Z redakcją "Gazety Olsztyńskiej" skontaktował się mężczyzna, który na początku lipca podróżował z Bartoszyc na południe woj. warmińsko-mazurskiego. Jako, że jego trasa przebiegała przez Olsztyn, a kierowca nie znał dokładnie topografii miasta, to aby nie pobłądzić postanowił zatankować w Dywitach, które mijał po drodze.

— Od jakiegoś czasu jechałem już na rezerwie, jednak wiedziałem, że w Dywitach powstała nowa stacja. Żeby nie kręcić po Olsztynie bo nie jestem stąd postanowiłem tam zatankować — relacjonuje nasz rozmówca — Było zaledwie kilka minut po godz. 22 kiedy zatrzymałem się i złapałem za pistolet do tankowania. Zdziwiłem się, że nic z niego nie leci. Chciałem już wzywać obsługę do pomocy, jednak podeszła do mnie jedna z pracownic stacji powiadamiając mnie, że jest już po 22 a w gminie obowiązuje zakaz handlu. Czy to jest normalna sytuacja, w której kierowca nie może zatankować samochodu przez jakąś uchwałę? — pyta kierowca.

Postanowiliśmy sprawdzić tą informację. W Urzędzie Gminy Dywity usłyszeliśmy, że:

W obowiązującej Uchwale nr XLV/361/18 Rady Gminy Dywity z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Dywity ustalono następujące godziny otwierania i zamykania:

a) placówek handlu detalicznego pomiędzy godzinami 6:00 a 22:00

b) zakładów gastronomicznych pomiędzy godzinami 9:00 a 24:00, w przypadku organizowania imprez okolicznościowych – nie dłużej niż do godziny 6:00 dnia następnego,

c) zakładów usługowych dla ludności pomiędzy godzinami 6:00 a 21:00.

Dodatkowo, w dniu 30 czerwca 2023 r. Rada Gminy Dywity podjęła nową uchwałę w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Dywity. Ustalono następujące dni i godziny otwierania oraz zamykania:

1) placówki handlu detalicznego mogą być otwierane i zamykane we wszystkie dni tygodnia w godzinach 5:00 – 23:00,

2) zakłady gastronomiczne mogą być otwierane i zamykane we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8:00 – 24:00, w przypadku organizowania imprez okolicznościowych – nie dłużej niż do godziny 6:00 dnia następnego,

3) zakłady usługowe dla ludności mogą być otwierane i zamykane we wszystkie dni tygodnia w godzinach 6:00 – 22:00.

Zgodnie z §1 ust. 2 tejże Uchwały, ustalone godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Dywity, o których mowa powyżej, nie dotyczą:

1) aptek,

2) stacji paliw

- placówki te mogą być czynne we wszystkie dni tygodnia całodobowo.

Jednocześnie zostało wskazane, że powyższe uregulowania są obowiązujące, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących czasu pracy w dni świąteczne i niedziele placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności, w tym zwłaszcza określonych przez ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Co więc w tej sytuacji poszło nie tak? Zgonie z prawem kierowca miał prawo zatankować swoje auto po 22. Trafił jednak na moment przejściowy. Ustawa z 30 czerwca 2023 zgodnie z procedurami wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Po załatwieniu wszystkich formalności zakup paliwa w Dywitach po godz. 22 nie powinien być problemem.

