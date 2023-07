WOŚP-owy sprzęt w szpitalu miejskim

Niezwykle istotne urządzenie do badania gęstości kości trafiło do Miejskiego Szpitala Zespolonego. Darczyńcą jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Sprzęt przekazany olsztyńskiemu szpitalowi to densytometr rentgenowski kości Horizon. Do Polski trafiły jedynie cztery takie urządzenia, które są produkowane w Stanach Zjednoczonych. Jedno z nich będzie pomaga w diagnozowaniu pacjentów Kliniki Reumatologii.

- Bardzo dziękuję za zaangażowanie całemu zespołowi szpitala - mówił podczas uroczystości prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. - Wiem, że aby uzyskać takie wsparcie z fundacji WOŚP należy wykazać się bardzo dobrym programem opieki nad pacjentami z chorobami reumatycznymi, wysoką jakością pracy i znaczeniem kliniki.

Dzięki sprzętowi szpital miejski będzie mógł wykonywać szereg specjalistycznych badań diagnostycznych. To m.in. nieinwazyjna diagnostyka układu kostnego u dzieci i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem odporności mechanicznej i jakości kości, ocena składu tkanek miękkich czy postępów choroby lub odpowiedzi na leczenie w chorobach kości.

- To niezwykle ważne dla nas urządzenie - mówi koordynator Kliniki Reumatologii MSZ, prof. Magdalena Krajewska-Włodarczyk. - Powikłania chorób reumatycznych są przyczyną śmierci wielu osób. Dzieki nowemu sprzętowi możemy wykrywać zaawansowanie choroby oraz to, czy następuje jej spowolnienie. Wydaje się, że reumatologia zajmuje się tylko osobami starszymi, ale to nieprawda. W naszej klinice średnia wieku nieznanie przekracza 40 lat.

Sprzęt ma wartość 471 tys. zł. W pracowni każdego dnia może być diagnozowanych kilkadziesiąt osób.