Niesamowity mecz! Iga Świątek wróciła piekła do nieba

Iga Świątek pokonała szwajcarską tenisistkę Belindę Bencic 6:7 (4-7), 7:6 (7-2), 6:3 i po raz pierwszy awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego Wimbledonu. W drugim secie trwającego trzy godziny pojedynku Polka obroniła dwie piłki meczowe. O półfinał powalczy we wtorek z Ukrainką Eliną Switoliną.

Rozstawiona z numerem 14. Bencic, która w 3. rundzie wyeliminowała Magdę Linette, zapowiadała, że lubi takie wyzwania, jak pojedynek ze Świątek.

"Lubię wielkie mecze, podniosłą otoczkę, więc to wyzwanie, choć arcytrudne, podoba mi się. W takich pojedynkach mogę iść na całość, a jak przegram, to nic się nie stanie. Z kolei w przypadku zwycięstwa, sukces jest niesamowity" - mówiła Szwajcarka przed spotkaniem z Polką.

Potwierdzeniem tych słów może być fakt, że do tej pory miała dodatni bilans z liderkami światowego rankingu - wygrała cztery takie pojedynki, a w trzech schodziła z kortu pokonana.

Bencic, której rodzice pochodzą z Czech, zaczęła odważnie przy podaniu Polki, ale w pierwszym własnym gemie serwisowym podarowała jej dwa podwójne błędy i w sumie trzy break pointy, ale zawodniczka trenera Tomasza Wiktorowskiego nie wykorzystała szansy na przełamanie.

Przy stanie 2:1 Świątek poprosiła o przerwę medyczną i lekarz opatrzył jej ranę na kostce, która jednak nie miała prawdopodobnie żadnego wpływu na grę.

Później gra toczyła się zgodnie z zasadą własnego podania, ale w 10. gemie liderka światowego rankingu miała dwa setbole - najpierw wyrzuciła piłkę w aut po returnie, a następnie efektowną akcją punkt zdobyła Helwetka, która po chwili wyrównała na 5:5.

Pierwsza partia rozstrzygnęła się w tie-breaku. Zaczął się on od dwóch błędów 22-letniej raszynianki, później "winnerem" popisała się rywalka, w kolejnej akcji piłka po zagraniu Świątek wylądowała w siatce i zrobiło się 0-4. Po trzecim w meczu asie serwisowym było już 6-1 dla Szwajcarki i choć Polka zdobyła trzy kolejne punkty, to później uderzyła w aut i przegrała 4-7.

To był pierwszy set stracony przez trzykrotną triumfatorkę zmagań wielkoszlemowych w tej edycji Wimbledonu. Set, w którym można było odnieść wrażenie, że ma "optyczną przewagę" i kontroluje przebieg wydarzeń na korcie. Choć zdobyła więcej, o trzy, punktów, to nie wykorzystała żadnego z sześciu break pointów. A mistrzyni olimpijska z Tokio zachowała zimną krew, wychodziła z wszystkich opresji, a w decydujących momentach zagrała praktycznie bezbłędnie.

Niegdyś czwarta rakieta globu nie poszła jednak za ciosem. Polka wykorzystała ósmego w spotkaniu "breaka" i już na otwarcie drugiej partii przełamała przeciwniczkę. Dzięki temu poczuła się pewniej, zaczęła grać odważniej, a cztery lata starsza Szwajcarka, która w tym roku długo pauzowała z powodu kontuzji, zaczęła wykazywać pierwsze symptomy zmęczenia.

I znowu, gdy wydawało się, że wszystkie atuty są po stronie Świątek, chwila przestoju i dwa świetne returny Bencic sprawiły, że zrobiło się 3:3, a za moment - głównie dzięki skutecznym serwisom - Szwajcarka wyszła na 4:3.

Później trwała walka gem za gem, ale w 12. Polce zajrzała w oczy sportowa śmierć. Dwa proste błędy, jedno wspaniałe zagranie rywalki, 15:40 i dwie piłki meczowe. Obie w dobrym stylu obroniła, a po chwili doprowadziła do tie-breaka.

Ten rozpoczął się od pięciu punktów dla odbierających serwis, a tę tendencję przełamała Świątek i wyszła na 4-2. Później już nie pozwoliła dojść przeciwniczce do głosu i wygrała 7-2.

W decydującej odsłonie kluczowy okazał się czwarty gem. 26-latka z Flawil popełniła w nim dwa podwójne błędy serwisowe, sugerując zachowaniem, jakby znać dawały obandażowe i oklejone plastrami ramię oraz bark. Faworytka wyszła na 3:1, a po chwili "poprawiła" na 4:1. W jej boksie, zajmowanym m.in. przez trenera Wiktorowskiego, psycholożkę Darię Abramowicz i odpowiedzialnego za przygotowanie fizyczne Macieja Ryszczuka, pojawiło się wyraźne zadowolenie i uspokojenie.

Polka ostatecznie wygrała 6:3, ale moment niepewności był jeszcze w ostatnim gemie. Przegrywała już 0:30, a do wyrównania doprowadziła dzięki wywołaniu autu przez arbitra liniowego, choć - jak pokazały powtórki telewizyjne - piłka po zagraniu Bencic była w korcie. Szwajcarka nie miała już jednak możliwości skorzystania z challenge'u.

"Nie pamiętam, czy w ogóle kiedyś po obronie piłek meczowych udało mi się odwrócić losy spotkania i zwyciężyć. Ale wbrew pozorom w takiej sytuacji większa presja ciąży chyba na tym, kto może za chwilę wygrać" - powiedziała tuż po zakończeniu meczu Świątek i dodała, że choć czuje się bardzo zmęczona to z każdym dniem coraz bardziej lubi grę na trawie.

Taka sytuacja miała już jednak miejsce - w 1/8 finału zawodów WTA w Rzymie w 2021 roku broniła meczbola w starciu z Czeszką Barborą Krejcikovą, później w ćwierćfinale w jedynej jak na razie potyczce pokonała Switolinę 6:2, 7:5, by ostatecznie... wygrać turniej.

Z Bencic poprawiła bilans na 3-1. Z wygranych cieszyła się też w 2021 roku w Adelajdzie oraz w styczniu w turnieju drużyn narodowych United Cup. Przegrała natomiast w 1/8 finału wielkoszlemowego US Open w 2021 roku.

Za awans do najlepszej ósemki Polka zyskała 340 punktów do światowego rankingu i zrobiła kolejny krok, by obronić w nim prowadzenie. Poza tym zarobiła 340 tys. funtów, czyli prawie 1,8 mln złotych.

Switolina w niedzielę po tylko 13 minut krótszym starciu wyeliminowała Białorusinkę Wiktorię Azarenkę 2:6, 6:4, 7:6 (11-9). O losach spotkania musiał zdecydować tzw. super tie-break, rozgrywany do 10 punktów przy remisie 6:6 w decydującej, trzeciej partii.

Ukrainka po raz drugi zagra w czołowej ósemce w Londynie - w 2019 roku przebiła się do półfinału, w którym uległa Rumunce Simonie Halep.

Pochodząca z Odessy 28-letnia Switolina, której mężem jest francuski tenisista Gael Monfils, w marcu wróciła na korty po rocznej przerwie spowodowanej ciążą i urodzeniem dziecka. Początki nie były łatwe, ale później z 508. miejsca na liście WTA niegdyś trzecia rakieta świata zaczęła piąć się w górę.

Najpierw sięgnęła po 17. tytuł w karierze, triumfując w Strasburgu, a później dotarła do ćwierćfinału French Open w Paryżu. Przed Wimbledonem była 76. w klasyfikacji tenisistek, a teraz już na pewno będzie co najmniej 39.

Tak dobra postawa w stolicy Wielkiej Brytanii być może stanowi zaskoczenie dla samej Switoliny, gdyż w mediach społecznościowych kilka dni temu proponowała odstąpienie biletów na koncert Harry'ego Stylesa w Wiedniu, który odbył się w sobotę.