Szpital Miejski w Olsztynie otrzymał densytometr rentgenowski - urządzenie do badania gęstości kości

P — jak pacjent. — Cokolwiek byśmy nie robili, w cokolwiek nie inwestowali, w każdym szpitalu najważniejszy jest pacjent — mówił w czasie otwarcia pracowni densytometrii Rafał Laszczak, pełniący obowiązki dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. — Cieszymy się, że to właśnie do nas trafił tak drogi sprzęt i że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała także dla nas!

— Na choroby układu kostnego chorują ludzie niezależnie od wieku — przyznaje prof. Magdalena Krajewska-Włodarczyk, internistka, reumatolog, koordynator Kliniki Reumatologii Szpitala Miejskiego w Olsztynie. — Osteoporoza jest chorobą podstępną — to cichy złodziej kości. Może być wynikiem wielu ogólnoustrojowych zaburzeń, powikłaniem związanym z przyjmowaniem niektórych leków oraz konsekwencją starzenia się organizmu. Jest chorobą częstą, związaną z występowaniem złamań. Stąd tak bardzo zależało mi, by densytometr trafił do naszego szpitala, bo dzięki niemu na pewno znacznie poprawi się diagnostyka osteoporozy w naszym regionie. Tym bardziej, że akurat ten aparat — to prawdziwy mercedes wśród densytometrów…!

— Kolejna biała plama znika dziś na medycznej mapie Olsztyna — uważa Ewa Zakrzewska, internistka, lekarz rodzinna, radna Rady Miasta Olsztyna, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Senioralnej. — Dziś cieszę się i jako radna, ale też jako lekarz. Ten sprzęt naprawdę daje wielkie możliwości diagnostyczne i sprawia, że wszyscy możemy czuć się bezpieczniej.