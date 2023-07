Już w niedzielę IX Rodzinny Piknik Lotniczy w Gryźlinach „Pod Niebem Kopernika”

Pokazy mistrza świata w akrobacji, najlepsi polscy piloci akrobaci, formacje akrobacyjne, pokazy śmigłowcowe czy szybowce – to tylko część podniebnych atrakcji, jakie przygotowali dla publiczności organizatorzy IX Rodzinnego Pikniku Lotniczego „Pod Niebem Kopernika” w Gryźlinach (wszak mamy Rok Mikołaja Kopernika). Jedno z największych wydarzeń plenerowych w regionie odbędzie się już w niedzielę 9 lipca 2023 roku w godz. od 10:00 do 18:00. I zapowiada się niezwykle ciekawie.

Bez wątpienia jednym z najmocniejszych punktów programu będą pokazy Jurgisa Kairysa, litewskiego mistrza świata w akrobacji lotniczej. To legendarny pilot i inżynier lotnictwa, autor wielu manewrów, które zaprzeczają prawom fizyki. Artur Kielak to najlepszy polski pilot akrobacyjny. Człowiek wielu talentów, który w swoich pokazach idzie na całość. W tym roku swoje umiejętności zaprezentuje w niesamowitym samolocie Gamebird GB1. Formacja akrobacyjna Presidential Team ANBO z Litwy to trzy samoloty Jak-50, których piloci latają jak po sznurku. Niemniej niezwykłe są pokazy Marii Muś, która wykonuje figury akrobacyjne na śmigłowcu Bolkow Bo 105.

Podczas Pikniku nie zabraknie też innych ciekawych statków powietrznych. Będą pokazy zabytkowego Harvarda z okresu II wojny światowej, piknik odwiedzi 7-krotny mistrz świata w akrobacji szybowcowej kapitan Jerzy Makula. Pokaże się tym razem w ciekawym samolocie Carbon Cub, który ma najkrótszy start i lądowanie wśród samolotów. Interesująco wyglądać będzie również pokaz belgijskiego śmigłowca ultralekkiego Dynali H3. Kolorowe dymy i głośne klaksony to domena BushCat Demo Team, ekipy z Bydgoszczy, która sama zbudowała swój samolot od podstaw.

Na niebie Kopernika pojawią się również dwa czeskie Zliny. Polski Dromader z „bombą wodną”, samoloty ultralekkie, wiatrakowce, szybowce i spadochroniarze. Nie zabraknie atrakcji także na ziemi – szczególnie dla chłopców małych i dużych. Swój najnowszy sprzęt bojowy zaprezentuje 16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana – do obejrzenia będą m.in. najnowsze czołgi i działa zakupione przez wojsko w Korei. Wiele atrakcji przygotowali również żołnierze z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Wszystkie dzieci – duże i małe, zaprasza też bezpłatny „dmuchany” Park Rozrywki. Smakoszy – strefa food trucków i gastronomiczna. Nie zabraknie więc jedzenia i picia. Przy okazji będzie można zrobić zakupy w parku handlowo-rękodzielniczym.

Wszystko to na IX Rodzinnym Pikniku Lotniczym w Gryźlinach „Pod Niebem Kopernika” w niedzielę 9.07.2023 r. od 10.00 do 18.00.

Organizatorami Pikniku są spółka Fotowoltaika Gryźliny, Powiat Olsztyński i Gmina Stawiguda. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Partnerem głównym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który zaangażowany jest w organizację w naszym województwie Obchodów Roku Mikołaja Kopernika, a my przypominamy, że nasz Rodzinny Piknik Lotniczy jest także pod patronatem tego wielkiego astronoma i odbywa się „Pod Niebem Kopernika” w Gryźlinach.

Partnerami IX Rodzinnego Pikniku są też: Port Lotniczy Olsztyn Mazury, Gmina Olsztynek, Ippon Group, Mazurskie Miody, Ango Development, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, WBS Jonkowo, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Ptak S.A. Partnerem technicznym jest Artneo.pl.