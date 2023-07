Przysięgali służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Ochotnicy z Warmii i Mazur złożyli przysięgę

Blisko 60 terytorialsów wypowiedziało słowa roty przysięgi wojskowej stojąc przed społecznością województwa warmińsko-mazurskiego, która oczekuje od nich dobrej, skutecznej służby oraz gotowości do działania. Stanęli twarzą w twarz z rodzinami, przyjaciółmi, sąsiadami, Polakami, którzy doceniają ich determinację, patriotyzm i obecność w Wojsku Polskim.

Jak podkreślił dowódca kompanii szkolnej, kapitan Marek Dziadowiec, szkolenie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze.

— Bardzo fajna energia płynąca od ludzi. Widać, że przyszły tu osoby, które chcą się czegoś nauczyć i rozwijać w kierunku wojskowym. Ochotnicy bardzo dobrze sobie radzili, nie tylko dwudziestolatkowie, ale i starsi. W szkoleniu brali udział zarówno nauczyciele, jak i ich uczniowie — powiedział kapitan.

Szesnastodniowe szkolenie podstawowe to początek kolejnych wymagających etapów służby. W ciągu trzech lat żołnierze ukończą szkolenie indywidualne, specjalistyczne i zgrywające pododdziały. Po tym osiągną status „combat ready”, czyli pełną gotowość bojową. Po przysiędze żołnierze rozpoczną służbę w rejonie swojego zamieszkania. Tym samym zwiększy się liczba żołnierzy pięciu batalionów lekkiej piechoty na Warmii i Mazurach - w Olsztynie, Ełku, Braniewie, Morągu i Giżycku.

— Od tej pory wspólnie będziemy zabiegać o to, by nasze województwo było bezpieczne i silne. Wiem, że jesteście i będziecie powodem do dumy całego społeczeństwa. Wiem, że zrobicie wszystko, by być zawsze pierwszymi w służbie. Wiem, że jesteście gotowi podejmować trudne wyzwania. Wiem, że Ojczyzna i mieszkańcy regionu mogą na Was zawsze liczyć — podkreślił dowódca 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Jarosław Kowalski.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Nowa oferta Polregio. "Bilet tygodniowy wakacyjny" będzie kosztował 109 złotych Rozpoczynając służbę w 4W-MBOT żołnierze, którzy składali przysięgę pokazują, że rozumieją logikę współczesnych zagrożeń i są gotowi poświęcić swój czas dla wspólnego dobra.

— Z dumą patrzyliśmy na naszych kolegów – żołnierzy, którzy sprawdzili się w trudnych dla nas wszystkich czasach. Kiedy było zagrożenie, kiedy stanęli w pierwszej kolejności, kiedy udzielali pomocy, to społeczeństwo wiedziało, że może na nich liczyć. Swoim działaniem pokazali, jak bardzo potrzebne i sensowne jest istnienie Wojsk Obrony Terytorialnych. Dlatego dziś jesteśmy tu, by służyć naszym bliskim, naszym sąsiadom, naszym rodakom, by tworzyć odpowiedzialne społeczeństwo — podkreśliła szer. Ewa Szmuc, który wypowiedział się w imieniu wszystkich żołnierzy składających przysięgę.

Poza ochotnikami, którzy złożyli przysięgę wojskową, na Warmii i Mazurach w ramach szkolenia rotacyjnego szkoliło się ponad 1200 żołnierzy 4W-MBOT.

W Wojskach Obrony Terytorialnej służy blisko 38 tys. żołnierzy, z czego ponad 3,5 tys. to terytorialsi z Warmii i Mazur. Większość z nich to żołnierze, którzy na co dzień pracujący zawodowo w swoich profesjach. Służba w WOT łączy rodziny i pokolenia. W szkoleniach biorą udział zarówno rodzice jak i ich pełnoletnie dzieci, rodzeństwa i małżeństwa. Dzięki służbie terytorialsów Warmia i Mazury są bezpieczniejsze i bardziej odporne na wszelkie zagrożenia.

