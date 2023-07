Al. Piłsudskiego w Olsztynie jest już przejezdna. Budowa linii tramwajowej. Zdjęcia z drona

Otwarcie al. Piłsudskiego to ogromny krok w pracach nad budową drugiej linii tramwajowej w Olsztynie. — Zgodnie z harmonogramem, który przedstawił wykonawca, do końca czerwca mają zostać położone tory tramwajowe na całej długości Piłsudskiego, Wyszyńskiego i Synów Pułku. Na samej estakadzie tory zostaną ułożone do końca wakacji, a wszystkie prace torowe zakończą się z końcem września — zaznacza Marta Bartoszewicz, rzeczniczka olsztyńskiego ratusza w rozmowie z „Gazetą Olsztyńską” na początku czerwca.