Syn Kory oburzony. Rodzina artystki nie miała pojęcia o planowanym filmie

Jakiś czas temu do mediów trafiła informacja o planach związanych z realizacją filmowej biografii Kory Jackowskiej. Szybko okazało się jednak, że pomysł ten utrzymywany był w tajemnicy nawet przed najbliższymi członkami jej rodziny.

Niedawno na rynku pojawiła się biografia Olgi "Kory" Jackowskiej, której autorką jest Katarzyna Kubisiowska. Kilka tygodniu później do mediów trafiła informacja, że planowana jest również realizacja filmu o życiu gwiazdy Manaamu.

O planach tych poinformowało wydawnictwo, które opublikowało wspomnianą biografię piosenkarki. Wywołało to jednak sporą aferę. Okazało się, że rodzina artystki nie miała o niczym pojęcia.

Najstarszy syn gwiazdy ujawnił, że wszystko zostało ustalone za plecami spadkobierców, obwiniając o to Kamila Sipowicza. "Moi prawnicy podjęli już stosowne działania" - oznajmił Mateusz Jackowski.

[mediabox=n]1009133[/mediabox[

Partnerka Szymona Sipowicza wyznała, że "spadkobiercy Kory dowiedzieli się o tym pomyśle z Facebooka".

Portal shownews.pl potwierdza, że "z rozmów na ten temat wykluczono dwóch synów Kory".

"Kora nie pozostawiła żadnego testamentu, który namaścił Kamila Sipowicza jako jedynego spadkobiercę. Prawa do wszystkich dokumentów, zdjęć, ubrań, po prostu całej schedy i majątku posiadają po równo Kamil, jego syn Szymon oraz syn Kory z jej związku z Markiem Jackowskim, Mateusz" - zdradził informator portalu.

Syn piosenkarki przyznał, że nie ma nic przeciwko, aby twórczość jego mamy była popularyzowana, ale chciałby mieć jednak wpływ na to, co pojawia się na rynku. Biografii autorstwa Kubisiowskiej zarzuca to, że pojawiło się w niej "wiele nieścisłości".

[mediabox=n]1009136[/mediabox[

W przypadku planowanego filmu ma jednak jeszcze więcej zastrzeżeń. Mężczyzna jest zniesmaczony tym, że wszelkie rozmowy prowadzi wyłącznie Kamil Sipowicz.

"W osłupienie wprawiły mnie wypowiedzi Kubisiowskiej, że ma już wybrane jakieś reżyserki i nawet myśli o odtwórczyni głównej roli! W tym kontekście jestem też zaniepokojony informacją, którą ostatnio uzyskałem, że również Kamil Sipowicz podpisał umowę z firmą na produkcję wspomnianych filmów, bezprawnie twierdząc, że występuje w imieniu moim i rodziny" - mówi w rozmowie z shownews.pl.

Źródło: pomponik.pl/ shownews.pl