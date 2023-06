Dwutygodniowy rajd dookoła Bałtyku. Jutro śmiałkowie dotrą do Olsztyna [ZDJĘCIA]

Szwedzka ekipa, która wybrała się na rajd dookoła Bałtyku wkrótce dojedzie do Olsztyna. Trasa ma ponad 7500 km i wiedzie przez 9 krajów. Cel podróży jest szczytny, bo zebrane przez nich pieniądze trafią na fundację Suicide Zero, która działa na rzecz zmniejszenia liczby samobójstw wśród mężczyzn.

Cały rajd to dość nietypowa inicjatywa. Z linii mety startuje 200 pojazdów, która ruszają w trasę z Niemiec przez Danię, Szwecję, Norwegię, Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę żeby znowu wrócić do Niemiec. Łącznie cała trasa ma około 7500 km. Co ciekawe, uczestnicy nie mogą korzystać z nawigacji ani dróg szybkiego ruchu.

Cała impreza wystartowała 16 czerwca, a finisz jest zaplanowany na 3 lipca. Podczas podróży uczestnicy muszą codziennie wykonywać zadania, które pozwolą zebrać im pieniądze, które przekażą na fundację Suicide Zero.

Do naszej redakcji zadzwoniła ekipa szwedzkiego zespołu, który podróżuje Toyotą Land Crusier j95 z 1995 roku. Samochodem podróżuje Polak Jarosław Włodarczyk wraz z dwoma szwedzkimi braćmi Johanem i Jonasem Öhlen.

— Dzisiaj jesteśmy w Litwie, więc większość trasy jest już za nami. Jutro powinniśmy dojechać do Polski i na pewno odwiedzimy Olsztyn — mówi Jarosław Włodarczyk w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską".

Dzisiejszym zadaniem ekipy była publikacja artykułu w gazecie. Jako zespół redakcji internetowej "Gazety Olsztyńskiej" bardzo się cieszymy, że mogliśmy pomóc. Zachęcamy do śledzenia losów ekipy. Poinformujemy państwa w momencie, w którym uczestnicy dojadą na linię mety.

Karol Grosz.

Suicide Zero to szwedzka fundacja działająca na rzecz zmniejszenia liczby samobójstw wśród mężczyzn. Organizacja założona w 2013 roku prowadzili szereg kampanii informacyjnych zarówno dla osób, które mają myśli samobójcze, jak i ich bliskich, które mogą pomóc uratować komuś życie.