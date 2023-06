Elektroniczna obsługa w wodociągach

Serwis jest bezpłatny i dostępny przez całą dobę siedem dni w tygodniu.

- Rejestracji do eBOK można dokonać w formie elektronicznej poprzez stronę internetową eBOK - informuje Anita Chudzińska z olsztyńskiego PWiK. - Odbiorca usług może dokonać rejestracji po otrzymaniu faktury za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki.

Po zalogowaniu do eBOK odbiorcy wody mają:

* wgląd do swoich danych oraz możliwość zgłoszenia ich zmiany,

* wgląd do danych związanych z fakturami: sprawdzenie numeru dokumentu, daty wystawienia, wartości, terminu płatności oraz numeru indywidualnego konta bankowego; podgląd odpisu faktury lub korekty faktury; podgląd salda Odbiorcy usług (aktualizacja salda następuje po zaksięgowaniu operacji na koncie Odbiorcy usług lub wystawieniu faktury),

* możliwość uregulowania należności za fakturę poprzez Serwis,

* prezentację wartości faktur oraz wskazań wodomierza,

* informacje na temat zawartych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków,

* możliwość dokonania zgłoszenia sprawy według dostępnej w e-BOK klasyfikacji zgłoszeń, z możliwością przesłania plików,

* możliwość podania wskazań wodomierzy,

* wgląd w indywidualne powiadomienia Odbiorców usług.