Legitna Praca — żeby wakacje były udane, także w pracy

Kiedy mówimy o nielegalnym zatrudnieniu lub nielegalnej innej pracy zarobkowej? Kim jest pracownik młodociany i jakie elementy powinna zawierać umowa o pracę zawierana z takim pracownikiem? Jakie są ograniczenia dotyczące rodzaju wykonywanej pracy przez młodocianych? „Legitna praca” — co to za program, do kogo jest skierowany i jakie są jego założenia? — na te wszystkie i jeszcze kilka dociekliwych pytań opowiada Jarosław Kowalczyk, Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie.