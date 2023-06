W Barczewie po raz pierwszy odbędzie się „ I Barczewski Przegląd Kapel i Zespołów Folklorystycznych”. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie. Na deskach Amfiteatru Miejskiego zaprezentują się zespoły między innymi z Czerwonki, Łęgajn, czy oczywiście z Barczewa. Do przeglądu mogły zgłosić się zespoły ludowe i śpiewacze prezentujące muzykę ludową i biesiadną.

– Wydarzenie to ma bardzo konkretny cel. Dbamy o dziedzictwo kulturowe naszego regionu, dlatego bardzo zależy nam na popularyzowaniu muzyki ludowej i biesiadnej, kultywowaniu tradycji śpiewaczych, szczególnie w gwarze warmińskiej i ocaleniu od zapomnienia tradycji ludowych — mówi Małgorzata Kozłowska, koordynatorka wydarzenia i opiekunka zespołu „Barczewianie”.

Takie wydarzenia integrują środowisko kulturalne, a wymiana doświadczeń muzycznych jest niezwykle ważna.

W regionie odbywa się wiele wydarzeń promujących zespoły ludowe i śpiewacze z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. To cieszy i amatorów, i profesjonalne zespoły. Teraz Barczewo dołączyło do tego grona.

Zespół folklorystyczny „Barczewianie” będzie gospodarzem wydarzenia, a gościem specjalnym „Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej”.

Zapraszamy do Amfiteatru Miejskiego w Barczewie już 1 lipca od godziny 16.00. Wtedy rozpocznie się przegląd. Nasz gość specjalny wystapi ok. godz. 20.00.

Do zobaczenia w Barczewie.