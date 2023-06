Przestępstwa na fałszywego konsultanta bankowego. 32-latka z Olsztyna straciła 18 tys. złotych

Do 32-letniej mieszkanki Olsztyna zadzwonił mężczyzna, który twierdził, że jest konsultantem bankowym i nakłonił kobietę do zaciągnięcia pożyczki. Kobieta straciła w ten sposób 18 tysięcy złotych. Policja apeluje o ostrożność podczas internetowych transakcji.

We wtorek (27 czerwca) do 32-letniej mieszkanki Olsztyna zadzwonił młody mężczyzna twierdząc, że jest konsultantem bankowym.

Poinformował 32-latkę, że pewna kobieta, próbuje zaciągnąć pożyczkę na jej rachunek bankowy. Zalecił, że w tej sytuacji trzeba podjąć środki zaradcze i złożyć wniosek o anulowanie pożyczki. Polecił, aby kobieta zalogowała się do aplikacji bankowej, co też uczyniła.

Następnie połączenie zostało zerwane i oddzwoniła nieznana kobieta, podająca się za pracownika banku. Kolejne polecenia dotyczyły złożenia wniosku o pożyczkę w kwocie 18 tysięcy złotych, udania się do banku celem ich wypłacenia, a następnie wpłacenia pieniędzy w kilku transzach za pomocą kodów blik podawanych przez konsultanta w trakcie rozmowy.

O wszelkich próbach wyłudzenia pieniędzy należy natychmiast poinformować policję dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Co robić, by nie paść ofiarą oszustów?

Kieruj się rozsądkiem przy dokonywaniu wszelkich transakcji finansowych;

Jeśli osoba podająca się za pracownika banku żąda zweryfikowania danych Twoich lub Twojego konta lub proponuje Ci różne rozwiązania, twierdząc, że możesz paść ofiarą oszustów, zweryfikuj tą informację, dzwoniąc do biura obsługi klienta swojego banku i potwierdzając wiarygodność rozmówcy;

Pamiętaj, tylko posiadacz konta może się do niego logować i wykonywać transakcje.