Sezonowe wyprzedaże opon: Jak skorzystać z najlepszych ofert?

Większość kierowców dokonuje zakupu opon zimowych lub letnich tuż przed sezonem. Ta praktyka bywa korzystna finansowo pod warunkiem natrafienia na wyjątkowe promocje. Z reguły jednak w tym czasie cena opon sezonowych jest wyższa niż w pozostałych okresach roku. Kiedy kupować zatem opony, by skorzystać z najlepszych ofert?

Zazwyczaj tego, że potrzebujemy nowych opon, jesteśmy świadomi od razu po zakończeniu sezonu. Zmieniamy opony na zimowe i wiemy już, że kompletu letniego ogumienia nie będziemy mogli wykorzystać ponownie. Dlaczego zatem na zakupy udajemy się zwykle na ostatnią chwilę, tuż przed nadejściem wiosny? No właśnie…W rzeczywistości zwykle mamy do dyspozycji kilka miesięcy, podczas których możemy dobrze zaplanować zakup nowych opon i poszukać atrakcyjnych promocji, np. oferowanych przez sklepy internetowe takie jak SklepOpon.com Pierwszym naszym zadaniem przed rozpoczęciem poszukiwań jest. Najłatwiej sprawdzić po prostu rozmiar dotychczas użytkowanego kompletu. Można jednak także kierować się instrukcją obsługi producenta pojazdu, który zwykle dopuszcza możliwość wyboru spośród kilku rozmiarów (ważne jednak jest także sprawdzenie, czy ewentualny nowy rozmiar będzie pasował do felg).Kiedy wiemy już, jakiego rozmiaru szukamy, zastanówmy się nad tym, czy preferujemy zakup produktu określonej marki. Jeżeli mamy swoich faworytów na rynku oponiarskim wybór jest zawężony, co zwykle ułatwia poszukiwania. Jeśli nie preferujemy konkretnej marki, ustalmy,– opony klasy ekonomicznej, średniej czy premium. Warto obrać także minimalny i maksymalny budżet i upatrzyć sobie kilka konkretnych modeli opon, by w dalszych tygodniach lub miesiącach monitorować zmiany ich cen. Kiedy nadejdzie atrakcyjna promocja, kupujemy… lub strategicznie czekamy w nadziei na jeszcze lepszą ofertę „last minute”.Kupując opony w czasie posezonowych wyprzedaży, można znaleźć oferty produktów w cenach niższych od bazowych o od kilku do nawet kilkudziesięciu procent. Zazwyczaj promocje startują tuż po zakończeniu sezonu, kiedy to dystrybutorzy chcą wyczyścić swoje magazyny, aby wkrótce zapełnić je oponami na kolejny sezon. Zdarza się jednak także, że dystrybutorzy organizują atrakcyjne wyprzedaże już w okresie zatowarowania. Oznacza to, że niekiedy opony letnie w dobrej cenie kupimy zimą – https://www.sklepopon.com/opony/letnie , a opony zimowe latem. Zdarzają się jednak także atrakcyjne akcje promocyjne uruchamiane w zupełnie niestandardowych okresach. Mogą mieć one związek np. z zakupem bardzo dużej partii opon (w bardzo dobrej cenie) przez dystrybutora od producenta. Takie okazje zwykle dotyczą bardzo ograniczonej puli modelowej tylko jednego producenta.Zakup opon na wyprzedaży ma także pewnego rodzaju minusy, które trudno jednak określić mianem wad. Może zdarzyć się, że w specjalnej ofercie nie kupimy popularnego modelu – jeśli sprzedaje się dobrze, dystrybutor nie musi wprowadzać obniżek jego cen. Niekiedy także możemy mieć bardzo ograniczony wybór opon w rzadko spotykanych rozmiarach. Niektórzy kierowcy wahają się przed zakupem opon, które w momencie ich zamontowania (np. wiosną przyszłego roku) będą już ogumieniem z poprzedniego rocznika. Obawa ta nie znajduje jednak uzasadnienia technicznego. Poprawnie przechowane nowe opony z poprzedniego rocznika będą równie pełnowartościowym produktem co te, które dopiero odebrano z fabryki.Celem, który powinien przyświecać nam przy zakupie opon, powinno być zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Z tego względu nie warto nastawiać się na zakup jak najtańszego zestawu ogumienia. Niekiedy dzięki promocji możemy zakupić opony klasy średniej lub premium w cenie charakterystycznej dla niższego segmentu. W takiej sytuacji w dobrej cenie możemy nabyć produkt znacznie bardziej bezpieczny, a także niezawodny i bardziej wytrzymały.