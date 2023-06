Trzeba się pospieszyć. Wniosek o 500 plus złożony do końca czerwca gwarantuje ciągłość wypłaty

Od 1 lutego trwa nabór wniosków o świadczenie wychowawcze 500 plus na okres świadczeniowy 2023/2024. Na Warmii i Mazurach na nowy okres świadczeniowy rodzice złożyli już 154,5 tys. wniosków. 96 proc. z nich jest już rozpatrzonych. Rodzice, którzy nie złożyli jeszcze wniosków powinni pospieszyć się i zrobić to do końca czerwca. Przekazanie wniosków w kolejnym miesiącu, spowoduje utratę prawa do wyrównania za bieżący miesiąc.

— Od początku czerwca trwają wypłaty świadczeń na okres świadczeniowy 2023/2024. Rodzice, którzy do 30 kwietnia złożyli prawidłowo wypełniony wniosek o 500 plus, pierwszy przelew świadczenia otrzymają do końca czerwca. Jeśli wniosek o świadczenie został złożony w maju, wypłata zostanie zrealizowana do 31 lipca z wyrównaniem od czerwca. Jeżeli wniosek wpłynie w czerwcu, pieniądze na koncie z wyrównaniem od czerwca pojawią się do końca sierpnia — wyjaśnia Anna Grabowska, regionalny rzecznik prasowy w województwie warmińsko-mazurskim

— Rodzice, którym urodziło się dziecko mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli dotrzymają terminu trzech miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem — dodaje rzeczniczka.

Rodzice powinni zwracać uwagą, czy wniosek jest wypełniony poprawnie i czy nie zawiera błędów. Jeśli wniosek jest niepoprawnie wypełniony to trzeba go zweryfikować, a to wpływa na wydłużenie czasu załatwienia sprawy i wypłatę świadczenia. Najczęstszym błędem jest wpisanie numeru PESEL dziecka, czy też w numerze rachunku bankowego.

— Często oboje rodziców składa wniosek o wypłatę świadczenia na to samo dziecko. Warto przypomnieć, że świadczenie otrzyma tylko jeden z nich. Jeśli rodzice mieszkają razem i wychowują dziecko wspólnie, wówczas 500 plus otrzyma ten rodzic, który złożył wniosek jako pierwszy. A jeśli rodzice nie mieszkają razem, to świadczenie przysługuje temu, z którym zamieszkuje dziecko. Rodzinne świadczenie wychowawcze może przysługiwać obojgu rodzicom tylko w jednej sytuacji – gdy sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną. Wówczas środki dzielone są na dwie równie części i każdy z nich otrzyma po 250 zł — mówi Anna Grabowska

Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, min. przez aplikację mobilną mZUS, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.