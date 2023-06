Najlepsze odkurzacze 2023 — zestawienie polecanych modeli

Trudno wyobrazić sobie codzienne porządki bez odkurzacza. Jego wybór nie powinien być więc przypadkowy. Dobrej jakości model szybko rozprawi się z nawet największą ilością kurzu czy zabrudzeń na podłodze, skracając do minimum czas potrzebny na jej uprzątnięcie. Na który odkurzacz warto postawić w 2023 roku? Sprawdź przygotowane przez nas zestawienie polecanych urządzeń.

Dobry odkurzacz, czyli jaki? 5 rzeczy, o których warto pamiętać przed zakupem

Rodzaj odkurzacza

Pierwszą rzeczą, którą warto wziąć pod uwagę, zastanawiając się nad kupnem odkurzacza, jest jego rodzaj. Na sklepowych półkach znajdziesz m.in. tradycyjne odkurzacze workowe i bezworkowe, bezprzewodowe i przewodowe odkurzacze pionowe oraz roboty sprzątające.

Pierwsze 2 rodzaje wyróżniają się zazwyczaj bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny. Odkurzacze pionowe będą z kolei strzałem w dziesiątkę, jeśli zależy Ci na lekkim, a jednocześnie wydajnym urządzeniu. Na korzyść robotów sprzątających, nazywanych też czasami odkurzaczami automatycznym, przemawia z kolei ogromna wygoda użytkowania. Cały Twój wysiłek sprowadza się bowiem do wybrania odpowiednich ustawień (ręcznie lub za pomocą dedykowanej aplikacji w smartfonie) i regularnej konserwacji.

Moc działania

Reguła jest prosta: im wyższa moc, tym wyższa skuteczność pochłaniania zabrudzeń. Najpopularniejsze 500-1500 watów i będzie ona wystarczająca, aby poradzić sobie z większością zabrudzeń. Jeśli zależy Ci na szczególnie wydajnym urządzeniu, postaw na model dysponujący mocą przynajmniej 2000 watów.

Poziom generowanego hałasu

Jesteś wrażliwy na hałas? A może w Twoim domu mieszkają małe dzieci, które łatwo wybudzić ze snu? Zdecyduj się na model, którego poziom generowanego hałasu nie przekracza 70 decybeli.

Rozpoznawalność producenta

Dobry odkurzacz powinien nam służyć przez długi czas. Kupując model dla siebie, warto zdecydować się więc na urządzenie sygnowane logo renomowanego producenta. Wśród nich warto wspomnieć o takich markach, jak Samsung, Electrolux, Amica, Gorenje, Xiaomi, Philips, Beko czy Ecovacs. Ich

Dodatkowe udogodnienia

Liczba i rodzaj udogodnień zależą od rodzaju odkurzacza. Atutem odkurzacza będzie m.in pojemny zbiornik na nieczystości, zaawansowany system filtracji, obecność dodatkowych szczotek w zestawie. Są to najczęściej: turboszczotki, szczotki szczelinowe, ssawki do tapicerek czy ssawki do sierści. Dużą popularnością cieszy się użyteczna funkcja mopowania, pozwalająca nie tylko na odkurzanie, ale i mycie na mokro podłóg.

Zestawienie popularnych odkurzaczy w 2023 roku

Odkurzacz workowy Electrolux EasyGo EEG42EB

Na pierwszy ogień idzie workowy model EasyGo EEG42EB. Mimo niewysokiej znajdziesz w nim szereg rozwiązań ułatwiających jego użytkowanie, np. funkcję ręcznej regulacji mocy, praktyczny schowek na akcesoria, długi, bo aż 7,5-metrowy kabel, oraz wskaźnik napełnienia worka. Teleskopowa rura pozwala na regulowanie zasięgu urządzenia. Wbudowane miękkie koła chronią Twoje podłogi przed zarysowaniami i zapewniają cichą pracę odkurzacza.

Robot sprzątający iRobot Roomba i5+

stacja autoopróżniającą Clean Base™, pełniąca jednocześnie funkcję pojemnika na nieczystości i bazy ładującej. Stacja ta pomieści objętość aż 30 standardowych pojemników na kurz, co stanowi równowartość 2-3 miesięcy standardowej częstotliwości sprzątania.

Inteligentna mapa Imprint™, pozwalająca na wybranie konkretnych pomieszczeń do sprzątania oraz godziny, kiedy ma to nastąpić.

3-stopniowy system sprzątania, dzięki któremu odkurzacz bez problemu dotrze do nawet trudniej dostępnych miejsc.

Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą Asystenta Google i Alexy oraz przy użyciu aplikacji iRobot Home.