Grunwald: W tym roku Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego zastąpi jego zięć

W tym roku - zgodnie z prawdą historyczną - inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem odbędzie się 15 lipca. Reżyser inscenizacji Krzysztof Górecki powiedział PAP, że podobnie jak w latach przed pandemią na polu walki będzie można oglądać ok. 1200-1300 rekonstruktorów historycznych wcielających się w role średniowiecznych rycerzy wojsk polskich oraz zakonnych i sprzymierzonych obu stron.

Niestety, w tym roku z powodu kłopotów zdrowotnych w rolę Wielkiego Mistrza Ulryka von Jungingena nie wcieli się Jarosław Struczyński, który od lat wciela się w tę postać. "To smutna wiadomość, nasz mistrz złamał nogę. Ale nie zmienia to nic w przebiegu imprezy, zapraszamy na rekonstrukcję" - powiedział PAP dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem Szymon Drej.

"To jest lekcja historii, więc Krzyżacy muszą przegrać" - powiedział PAP Górecki i dodał, że w kwestii przebiegu bitwy "nic się nie zmieni, bo zmienić się nie może".

"A co się tyczy zdrowia Wielkiego Mistrza, to zastąpi go w tym roku dubler. Jarosław Struczyński niezmiennie jest Wielkim Mistrzem, ale nawet najwięksi aktorzy czasem mają dublerów i to jest normalna sprawa. Wielki Mistrz będzie, Wielki Mistrz polegnie" - zapowiedział Górecki. Dodał, że "oficjalna wersja dotycząca zdrowia Wielkiego Mistrza jest taka, że złamał sobie nogę spadając z rusztowania, na które się wspinał chcąc wsiąść na konia".

"A ponieważ dziad Wielkiego Mistrza był zakonnikiem, ojciec Wielkiego Mistrza był zakonnikiem i syn Wielkiego Mistrza był zakonnikiem, dlatego dublerem będzie zięć Jarka, Przemysław Jabłoński" - powiedział żartując Górecki - w rzeczywistości Wielcy Mistrzowie nie mieli rodzin, obowiązywał ich celibat.

Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem z 1410 roku jest największą tego typu imprezą plenerową w Polsce. Miłośnicy średniowiecza, członkowie bractw rycerskich z Polski i Europy już kilka dni przed bitwą rozbijają obozy, w których żyją tak, jak w średniowieczu. W tym roku chęć obozowania zgłosiło ponad 3 tys. osób.

Imprezy związane z obchodami rocznicy największej średniowiecznej bitwy rozpoczną się już w środę 12 lipca od turnieju łuczniczego. Przewidziano także Mistrzostwa Polski w Walkach Rycerskich, Mistrzostwa Polski Miecza Długiego, warsztaty chorału gregoriańskiego, Mistrzostwa Polski w Szachach Historycznych wg XIV-wiecznych traktatów. W sobotę o godz. 12.30 odbędzie się Apel Grunwaldzki na Wzgórzu Pomnikowym, a o godz. 14 rekonstruktorzy wyjdą na pole bitwy. Sama inscenizacja bitwy rozpocznie się o godz. 15 i potrwa około godziny.

Imprezy odbywające się w ramach Dni Grunwaldu są bezpłatne. (PAP)