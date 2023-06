TreeHouse Nieruchomości – Lider Nieruchomości Otodom 2022 na Warmii i Mazurach!

Na olsztyńskiej mapie pośredników w obrocie nieruchomościami od pewnego czasu intensywnie zaznacza swoją obecność biuro TreeHouse Nieruchomości. Tworzą go doświadczeni agenci obecni na rynku od lat. I właśnie zbierają owoce swojej pracy i umiejętności. Pretekstem do naszego spotkania jest prestiżowa, branżowa nagroda.

Mowa o konkursie organizowanym przez popularny portal Otodom. W kwietniu poznaliśmy laureatów nagrody „Lider Nieruchomości Otodom2022”. Podczas specjalnej gali już po raz piąty przyznano statuetki najlepszym agencjom nieruchomości z każdego województwa. W warmińsko-mazurskim zwycięzcą okazało się właśnie biuro TreeHouse Nieruchomości z Olsztyna.

- Serdecznie gratulujemy wygranej. Jak to się robi, żeby zostać najlepszym biurem nieruchomości w województwie?

- Dziękujemy bardzo! To dla nas ogromne wyróżnienie i wielki powód do dumy. – cieszy się Dominik Piechowski, jeden ze współwłaścicieli biura. - Każdego dnia wkładamy dużo serca i ciężkiej pracy, aby dostarczać naszym Klientom usługę na jak najwyższym poziomie. Lider Nieruchomości to ważny i potrzebny konkurs, ponieważ wyznacza kierunek, w którym powinno podążać każde biuro nieruchomości, aby jakość świadczonych przez nie usług była bardzo wysoka, a zawód agenta nieruchomości był kojarzony z profesjonalizmem, rzetelnością i bezpieczeństwem. Czujemy ogromna satysfakcję, że zostaliśmy docenieni w tak prestiżowym konkursie.

- Jaka jest historia biura TreeHouse Nieruchomości? Czy jako agenci jesteście długo na rynku, czy przeciwnie – weszliście w branżę z marszu, ze świeżym spojrzeniem?

- Z całą pewnością jedno nie wyklucza drugiego. Posiadamy ponad 10-letnie doświadczenie w branży jako pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Sprzedaliśmy setki nieruchomości i pomogliśmy ogromnej liczbie Klientów spełnić swoje marzenia. Wierzymy, że sprzedaż czy kupno mieszkania lub domu, to coś więcej niż transakcja. Za każdą sprawą kryje się wymiar ludzki. Gdy pośrednik potrafi to dostrzec i postawić na pierwszym miejscu - sukces przychodzi sam. Około 1,5 roku temu, gdy otworzyliśmy TreeHouse Nieruchomości, postanowiliśmy, że będziemy stawiać na ludzi. Jednocześnie patrzymy z dużą uwagą na otaczającą nas branżową rzeczywistość i robimy wszystko, aby ciągle się rozwijać. Stale wymieniamy się doświadczeniami oraz badamy dynamicznie zmieniający się rynek. To pozwoliło nam w krótkim czasie zdobyć zaufanie wielu Klientów i szybko staliśmy się jednym z najlepiej ocenianych biur nieruchomości w Olsztynie. Obecnie posiadamy zespół świetnie współpracujących ze sobą agentów i cieszymy się licznymi rekomendacjami.

- Wyróżnienie jest chyba tym bardziej cenne, że procedura weryfikacyjna była wieloetapowa. Czy do tego konkursu należało się zgłosić samemu?

- Nie, organizatorzy nie przyjmowali zgłoszeń, lecz sami wybierali potencjalnych laureatów spośród wszystkich agencji nieruchomości publikujących swoje ogłoszenia w serwisie Otodom, a sam proces weryfikacji uczestników składał się z czterech etapów, w których każda z agencji była szczegółowo badana pod kątem najróżniejszych kryteriów.

- A te kryteria to…?

- O sukcesie w I etapie decydowała przede wszystkim jakość i przejrzystość ogłoszeń nieruchomości, unikalność tytułów, prawidłowe i czytelne podanie kontaktu do opiekuna oferty, a także liczba zdjęć w ogłoszeniach. W ten sposób wyłoniono 10 najlepszych biur nieruchomości z każdego województwa. Następnie zmierzono wskaźniki dotyczące skuteczności i efektywności agencji na podstawie danych udostępnionych przez poszczególne biura nieruchomości, takie jak: liczba transakcji, liczba ogłoszeń, czy liczba pracowników agencji. Dodatkowo przeprowadzono głosowanie wśród pozostałych agencji z branży, które mogły oddać swój głos na jednego przedstawiciela ze swojego województwa. W ten sposób pozostałe biura mogły zdecydować, kto będzie reprezentować ich branżę jako Lider. Do III etapu zakwalifikowanych zostało po 5 najlepszych biur nieruchomości z rankingów wojewódzkich. Badano je metodą Mystery Shopper (Tajemniczy Klient). Dla każdego biura przeprowadzono pięciokrotny audyt, badając między innymi liczbę potrzebnych prób skontaktowania się z agencją oraz jakość komunikacji z potencjalnym klientem.

- Czy pod koniec mieliście świadomość , że jesteście już w wąskim gronie potencjalnych zwycięzców?

- Mówiąc szczerze, to zdawaliśmy sobie z tego sprawę, ponieważ ostatnim etapem konkursu były pogłębione wywiady z właścicielami biur. Gdy skontaktowała się z nami firma badawcza, wiedzieliśmy, że możemy być w gronie wyróżnionych. To były bardzo ciekawe i inspirujące rozmowy. Mieliśmy okazję szerzej opowiedzieć o naszym podejściu do prowadzenia biznesu, dzieleniu się wiedzą, budowaniu zespołu, a także gotowości do korzystania z istniejących innowacji na rynku nieruchomości.

- Jaka jest tajemnica Państwa sukcesu? Do czego przywiązujecie szczególną wagę, aby finalnie pokonać niezwykle przecież liczną konkurencję?

- Najważniejsza cechą dobrego biura nieruchomości jest jego wysoka skuteczność oraz umiejętność dbania o dobro, bezpieczeństwo i komfort Klientów. Powinni oni zawsze czuć, że są zaopiekowani i powierzyli swoją nieruchomość w odpowiednie ręce. Naszym obowiązkiem jest, aby transakcja przebiegła sprawnie i bezpiecznie. Nie patrzymy na naszą pracę z perspektywy rywalizacji z konkurencją. Jedną z wartości, którą staramy się wnieść do naszej branży jest umiejętność współpracy pomiędzy pośrednikami. To przynosi dużo więcej dobrego zarówno nam, ale przede wszystkim naszym Klientom. Uważamy, że rynek nieruchomości jest na tyle pojemny, że jest na nim wystarczająco dużo miejsca dla wielu dobrych agencji nieruchomości, które umieją ze sobą współpracować i realizować udane transakcje. Zwycięstwo w takim konkursie to nie tylko prestiż, ale również duża odpowiedzialność, którą z pokorą na siebie przyjęliśmy i wierzymy, że w kolejnych latach udowodnimy, że zasłużyliśmy na tytuł Lidera Nieruchomości.

- Czy w swojej działalności skupiacie się na jakimś konkretnym wycinku rynku nieruchomości, czy działacie w każdym jego obszarze?

- Działamy na całym rynku. Zajmujemy się przede wszystkim sprzedażą mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym, domów, ale również działek oraz nieruchomości komercyjnych. Przede wszystkim najważniejszy jest dla nas Klient i jego sytuacja. W każdym przypadku staramy się realnie podejść do każdego zlecenia. Współpracujemy również z deweloperami, kompleksowo obsługując inwestycję jako biuro sprzedaży. W chwili obecnej rozpoczęliśmy sprzedaż domów w zabudowie bliźniaczej w Bartągu - Osiedle Premium "Zielona Ostoja” w ramach współpracy z firmą Pachucki Development.

Osiedle obejmuje 10 nowoczesnych, energooszczędnych domów dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej każdego lokalu mieszkalnego ok. 157m2. Budynki zaprojektowano jako parterowe z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczone z dwoma garażami znajdującym się w bryle budynku. Zapraszamy do naszego biura a także do odwiedzenia naszej strony www.



Marka Kotańskiego 1, lok. 102

Olsztyn

biuro@treehouse-nieruchomosci.pl

