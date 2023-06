W komendzie policji w Iławie zastrzelił się policjant

Oficer prasowa policji w Iławie Joanna Kwiatkowska poinformowała PAP, że do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę przed południem w budynku Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Pracujący w policji ponad 8 lat funkcjonariusz, który m.in. odbywał służby w ogniwach patrolowo-rowerowych i patrolach wodnych, zastrzelił się ze służbowej broni.

"To był wspaniały policjant i kolega. Wszyscy jesteśmy zszokowani tym, co się stało. Nic nie wskazywało na to, że ten człowiek może się targnąć na życie" - powiedziała PAP Kwiatkowska. Dodała, że przez całą niedzielę pod kierunkiem prokuratora były prowadzone czynności, które mają wyjaśnić kulisy tragedii. W czasie zdarzenia w gmachu komendy byli inni policjanci, m.in. dyżurny.

Zmarły policjant miał 39 lat, był młodszym aspirantem. Osierocił dwoje dzieci. (PAP)

Joanna Kiewisz-Wojciechowska