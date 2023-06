Igrzyska Europejskie – złoty medal Pii Skrzyszowskiej w biegu na 100 m przez płotki

Lekkoatleci o medale igrzysk rywalizują podczas drużynowych mistrzostw Europy rozgrywanych w Chorzowie.

Drugie miejsce zajęła Holenderka Nadine Visser (12,81), a trzecie Francuzka Laeticia Bapte (12,82).

„Cieszy mnie zdobycie 16 punktów dla drużyny i najlepszy wynik w sezonie. Falstart Szwajcarki mnie trochę zdekoncentrował. Znowu musiałam ochłonąć, uspokoić się na starcie. Pierwsza część dystansu była przyzwoita, potem wiedziałam, że mogę dogonić rywalki i tak się stało. Co prawda po przekroczeniu linii mety nie byłam pewna, czy byłam pierwsza. Wygrałam i to się liczy dziś najbardziej” – dodała biegaczka.

Po biegu zatańczyła uśmiechnięta na bieżni.

„To nie było wyćwiczone. Cieszę się ze zwycięstwa. Po kontuzji nie ma już śladu. Wszystko jest w porządku. Co prawda miałam skrócone przygotowania do sezonu. Od półtora miesiąca biegam na maksymalnej prędkości, zaczęłam +robić+ płotki. Forma jest super w tym momencie. Czuję, że staję się coraz szybsza. Często to się nie łączy z techniką, jeszcze parę biegów i wszystko będzie do ogarnięcia. Wiem, że wynik może być jeszcze lepszy. Nie rzucam się na metę, oszczędzam to na mistrzostwa świata, żeby się nie naciągnąć” – podsumowała.

Skrzyszowska wywalczyła trzeci złoty medal polskich lekkoatletów podczas igrzysk. W piątek najlepsza w biegu na 100 m była Ewa Swoboda, a sobotni konkurs młociarzy wygrał Wojciech Nowicki.

Autor: Piotr Girczys (PAP)