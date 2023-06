Amelka Banaszek z Wójtowa nie może być operowana w Austrii. Jest szansa na leczenie w USA. Niezbędna jest kolejna zbiórka

- Dzisiaj odbyliśmy konsultację z prof. Mair, który po przeanalizowaniu wykonanych nowych badań w austriackim szpitalu, przekazał nam druzgocącą wiadomość. Nie są w stanie operować tą metodą, którą nam zaproponowali początkowo. Wada Amelki jest tak rzadka, że nie operowali jeszcze takiego przypadku. Nasz świat znowu runął... Nie tak miało być - pisze w mediach społecznościowych mama Amelki. - Kiedy rozpoczynaliśmy zbiórkę, konsultacje odbywały się w wielu klinikach. Wówczas otrzymaliśmy dwie kwalifikacje: w Austrii( Linz) i w USA (Boston). W Bostonie operacja miała być rozłożona na dwa etapy i zdecydowanie droższa. Prawie PÓŁ MILIONA DOLARÓW. Zdecydowaliśmy się na tańszą alternatywę w Austrii.

Teraz stajemy do kolejnej walki z czasem - dozbierania brakujących środków do Stanów Zjednoczonych. Cena za życie naszej córeczki jest przerażająca, ale jeśli nie spróbujemy zawalczyć o nią, o jej malutkie życie - nigdy sobie tego nie darujemy. Więc stajemy tu i teraz przed Wami, kolejny raz błagając o ratunek dla naszej Amelci. Na dniach zostanie uruchomiony pasek na brakującą kwotę, natomiast już teraz prosimy o drobne gesty, drobne wpłaty i udostępnienia.

Amelia Banaszek z Wójtowa z gminy Barczewo pod Olsztynem ma dopiero 3 lata. Każdy jej dzień był walką o zdrowie. Dziewczynka urodziła się z wadą genetyczną chromosomu i wadą serca. Jej rodzice potrzebowali pieniędzy na leczenie i rehabilitację córki.

Polscy lekarze zrobili wszystko, co możliwe, żeby ratować życie dziewczynki. Zakwalifikowali serce Amelki do leczenia w kierunku serca jednokomorowego, leczenia kilkuetapowego, paliatywnego, przedłużającego życie. Dlatego bliscy Amelki zaczęli szukać ratunku za granicą, aby ocalić drugą komorę jej serca. Jednak leczenie wiązało się z ogromnymi kosztami. Dodatkowo 3-latka wymaga kosztownej rehabilitacji, specjalistycznego sprzętu i zaopatrzenia w leki, które na co dzień przyjmuje.

Ruszyła zbiórka. Na operację w Austrii potrzeba było niemal 414 tys. zł. Do ostatnich chwil nie było wiadomo, czy uda się zebrać niezbędną sumę. Ale udało się. Czy teraz tez pomożemy dziewczynce?