„Szybkie i duże pieniądze”? Lepiej sprawdź. Funkcjonariusze ostrzegają

Handel ludźmi to nie tylko prostytucja. Form wykorzystywania drugiego człowieka jest o wiele więcej, m.in. handel dziećmi, narządami, tanią siłą roboczą, czy nielegalną adopcją. W czasie wakacji młodzi ludzie szukają pracy za granicą - nie daj się skusić na „szybkie i duże pieniądze”- sprawdź, na co się decydujesz.

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzą w tym zakresie kampanię informacyjną, poprzez dystrybucję broszurek o tematyce handlu ludźmi. Apelują do młodych ludzi, wyjeżdżających za granicę w celach zarobkowych, by byli ostrożni. Przestępcy wykorzystują sytuację materialną osób, obiecują „szybkie i duże pieniądze”, a w konsekwencji chodzi o wykorzystanie tej osoby. Nigdy nie oddawaj swoich dokumentów tożsamości, bo Twoje dane osobowe mogą posłużyć przestępcom np. do zaciągnięcia kredytu.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Akt oskarżenia przeciwko kierowcy w sprawie agresji drogowej na S7 k. Olsztynka. O co został oskarżony? Realizując zadania zawarte w Krajowym Planie Działań przeciwko handlowi ludźmi na lata 2022-2024 funkcjonariusze z W-MOSG od stycznia br. podejmowali szereg czynności na rzecz przeciwdziałania, rozpoznawania oraz zwalczania procederu handlu ludźmi. Rozmawiali z młodzieżą szkolną oraz studentami o niebezpiecznym zjawisku – handlu ludźmi. Łącznie w spotkaniach udział wzięło blisko 560 osób.

Funkcjonariusze z W-MOSG brali udział w operacjach koordynowanych przez Europol, mających na celu zwalczanie handlu ludźmi w celu wykorzystania seksualnego, zmuszania do żebractwa, czy do pracy przymusowej. Sprawdzeniem objęto m.in.: deptaki, galerie handlowe, gospodarstwa agroturystyczne, dworce.

Od stycznia br. funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili rozpytania w zakresie ujawnienia ofiar handlu ludźmi, wobec 55 cudzoziemców, pochodzących z: Ukrainy, Bangladeszu, Turkmenistanu, Rosji, Mołdawii, Gruzji, Białorusi, Nigerii, Indonezji, Meksyku oraz obywatela Wielkiej Brytanii.

Pamiętaj, jeżeli jesteś świadkiem takich przestępstw, powiadom nas o tym, np. korzystając z bezpłatnego telefonu interwencyjnego 800 422 322.