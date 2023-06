Ktoś tu ma nierówną kopułę. Władze Olsztyna zlecają czwartą ekspertyzę dachu Uranii

Kompleksowy remont dachu HWS Urania jest już na ostatniej prostej. Sportowcy już szykują się do wejścia na parkiet a kibice na trybuny. Przeszkodą w realizacji marzeń o obiekcie sportowym z prawdziwego zdarzenia w Olsztynie może się okazać... nierówna kopuła.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: PILNE: Rozpędzony kierowca passata wjechał na czerwonym świetle. Kolejne zderzenie na skrzyżowaniu ul. Limanowskiego i Paderewskiego [ZDJĘCIA] Gdyby na placu budowy Uranii poszło wszystko zgodnie z planem, to zamiast artykułów o pofalowanym dachu relacjonowalibyśmy dla państwa szereg wydarzeń sportowych i kulturalnych, które odbywałyby się pod jej kopułą.

Problemem jednak okazały się przerwane łańcuchy dostaw materiałów i opóźnienia związane z brakiem pracowników, będące pokłosiem wojny w Ukrainie. Gdyby trzymać się pierwotnych założeń, HWS Urania właśnie w tym momencie byłaby przekazywana w ręce miasta. Terminy mają to do siebie, że lubią się przesuwać i już w trakcie budowy ustalono, że Mirbud skończy prace wraz z końcem sierpnia 2023 roku.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Co ty wiesz o Mazurach? [QUIZ] Niestety okazało się, że ten termin również jest nierealny i wykonawca musiał ponownie usiąść do stołu z prezydentem Olsztyna. Na domiar złego kwota, którą miasto pierwotnie miało przeznaczyć na remont (190 milionów złotych - red.) znacznie wzrosła.

Miasto podpisało z wykonawcą aneks do umowy, zgodnie z którym wartość inwestycji wzrosła o dodatkowe 30 mln zł a roboty zakończą się 16 października.

Problem z kopułą hali

Zarówno mieszkańcy, jak i urzędnicy przyglądający się inwestycji zauważyli nienaturalne odkształcenia blachy na łączeniach kopuły z bryłą budynku. Jak udało nam się ustalić, inwestor, czyli w tym przypadku gmina Olsztyn, poprosił wykonawcę o wyjaśnienie tej sytuacji. Przedstawiciele Mirbudu twierdzą, że to normalny objaw i blacha po położeniu może się odkształcać w ten właśnie sposób. Same arkusze mają aż 28 metrów długości i grubość zaledwie 0,7 mm. Obłożenie całej kopuły Uranii wymaga użycia aż 260 takich elementów, których montaż nie należy do najprostszych.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: [+18]Mieszkańcy Warmii i Mazur lubią strony dla dorosłych. Regularnie ogląda je 15 proc. populacji województwa Miasto jednak chce, żeby ta inwestycja została dopięta na ostatni guzik. Urzędnicy zwrócili się o opinię zarówno do producenta blachy, jak i niezależnej firmy budowlanej. Jak udało nam się ustalić Urząd Miasta dysponuje już dwiema ekspertyzami w sprawie dachu, jednak urzędnicy zamówili trzecią. Dlaczego?

— Chcemy wyjaśnić czy delikatne odkształcenia, które możemy zauważyć na kopule miały prawo się tam pojawić, czy też nie — mówi Marta Bartoszewicz, rzeczniczka olsztyńskiego ratusza — Mamy już wprawdzie dwie opinie – biura architektonicznego, które wykonało projekt hali, oraz producenta blachy, a także jedną ekspertyzę niezależnego przedsiębiorcy budowlanego – i wszystkie te dotychczas zebrane dane pokazują, że blacha miała prawo tak się zachować, ale chcemy uzyskać ostateczne potwierdzenie (lub zaprzeczenie) instytutu naukowo – badawczego. Taka, pogłębiona ekspertyza będzie dotyczyła również etapu projektowego, tak żebyśmy mogli zająć ostateczne stanowisko w tej sprawie — stwierdza rzecznika.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: 10-latek ukradł rower... bo mu się spodobał I dodaje: Oczywiście nasze działania w sprawie dachu są niezależne od toczących się przy modernizacji hali prac. Wykonawca kontynuuje roboty, a my w tzw. międzyczasie zamawiamy wyposażenie niezbędne do zakończenia projektu i oddania hali do użytku. Zgodnie z ostatecznymi ustaleniami z wykonawcą hala ma być gotowa w październiku. : Oczywiście nasze działania w sprawie dachu są niezależne od toczących się przy modernizacji hali prac. Wykonawca kontynuuje roboty, a my w tzw. międzyczasie zamawiamy wyposażenie niezbędne do zakończenia projektu i oddania hali do użytku. Zgodnie z ostatecznymi ustaleniami z wykonawcą hala ma być gotowa w październiku.

Karol Grosz