OBO 2024 na ostatniej prostej

Zakończyło się głosowanie w X edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Teraz nadszedł czas na wprowadzanie do systemu głosów, które zostały oddane w formie tradycyjnej.

Przez ostatnie dwa tygodnie mieszkańcy stolicy Warmii i Mazur wskazywali zadania, które - w ich ocenie - są najlepsze spośród zgłoszonych. Głosowanie odbywało się poprzez Internet oraz w tradycyjnej formie.

- Dziękujemy serdecznie wnioskodawcom, głosującym i wszystkim zaangażowanym w OBO - mówi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. - Niezwykle istotna jest ta aktywność obywatelska, to współrządzenie miastem przez olsztynian.

Najsprawniejszą i najwygodniejszą formą głosowania było to poprzez Internet. Już wiemy, że wirtualne karty wypełniło 12763 osób. Ale OBO to także głosowanie w formie tradycyjnej. Na każdej z kart można było wskazać sześć projektów - trzy miejskie i trzy osiedlowe.

- Od dziś wprowadzamy do systemu głosy wrzucone do urn w wersji papierowej - Beata Kardynał-Stawicka z Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Olsztyna.

Na projekty miejskie zostało oddanych 30378 głosów, z czego nieważnych było 12. Suma punktów oddanych przez Internet to ponad 62,5 tys. Natomiast na zadania osiedlowe mieszkańcy oddali 30530, spośród których 19 było nieważnych. Liczba punktów to 63433.

- Teraz przed nami liczenie głosów z kart, które zostały wrzucone do tradycyjnych urn - mówi dyrektor Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Olsztyna, Aneta Szpaderska. - Ostateczne rezultaty jubileuszowej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego poznamy 12 lipca.

Olsztynianie wybierali spośród 120 projektów zakwalifikowanych do głosowania. Zadaniami osiedlowymi było 89 z nich, natomiast miejskimi - 31. Realizacja wybranych przez mieszkańców propozycji odbędzie się w 2024 roku. Przeznaczona na to kwota to 7,5 mln złotych.