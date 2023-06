Dowiedz się więcej o dotacjach na wymianę pieca

W odróżnieniu do programu "Czyste Powietrze", który jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, "Ciepłe Mieszkanie" jest skierowane do właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych. Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków na terenie Olsztyna.

W przypadku programu "Ciepłe Mieszkanie" mieszkańcy każdej z gmin, które przystąpiły do zadania, są obsługiwaniu tylko na jej terenie. Samorządy mogą stworzyć różniące się treścią regulaminy przyznawania dotacji, w ramach nakreślonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poza tym należy wiedzieć, że dofinansowanie na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wnioskujący ma szansę dostać tylko w przypadku, gdy ten ma źródło ciepła na paliwo stałe i wymieni je na źródło bardziej efektywne.

Spotkania informacyjne odbędą się 22 czerwca 2023 roku (czwartek):

* "Ciepłe Mieszkanie" o godzinie 17:00 (program kierowany do właścicieli lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym)

* "Czyste powietrze" o godzinie 18:00 (program kierowany do właścicieli domów jednorodzinnych)

Spotkania odbędą się w ratuszu w sali nr 219 (Plac Jana Pawła II 1).

Na spotkaniach zostaną przedstawione sposoby aplikowania do programów. Będzie można dowiedzieć się także dowiedzieć się o wielkości możliwego dofinansowania oraz proces wypełniania wniosku o dofinansowanie.