Wicepremier Piotr Gliński: oczekujemy od prezydenta Olsztyna jasnych decyzji w sprawie tzw. "szubienic"

Wicepremier podczas konferencji prasowej pod Pomnikiem Wdzięczności Armii Radzieckiej stwierdził, że

władze miasta pozostają bezczynne w sprawie usunięcia pomnika potocznie nazywanego "szubienicami". — Pamiątki komunizmu zgodnie z polskim prawem powinny zniknąć z miejsca publicznego. Ustawa co do tego jest zupełnie jasna. Decyzje odpowiednich urzędów też były jednoznaczne i jasne — powiedział.

— To jest rzecz niezrozumiała, że właściciel tego pomnika, prezydent Olsztyna wciąż unika odpowiedzialności i kluczy, szuka bardzo dziwnych, różnych prawnych kruczków, żeby nie zrealizować czegoś, co jest jego obowiązkiem — powiedział wicepremier.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego zaznaczył, że oczekuje w tej kwestii "jasnych decyzji" od prezydenta Olsztyna. — Ta pozostałość komunizmu zostanie przekazana tam gdzie jest jej miejsce, czyli do lamusa historii, a konkretnie do jednego z muzeów, które zgodziły się przyjąć ten pomnik. Istnieją w Polsce co najmniej dwa muzea, które gromadzą pamiątki po komunizmie — powiedział.

Przypomnijmy, że wojewoda ( na zdjęciu z lewej, z prawej Jerzy Szmit, prezes Fundacji om. Piotra Poleskiego) na początku roku nakazał usunięcie monumentu z przestrzeni publicznej i wydał swojej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. (PAP)

