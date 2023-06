AKTUALIZACJA: Udało się zorganizować transport dla pani Janiny z Dobrego Miasta

Pani Janina Łukasiak ma I stopień niepełnosprawności. Nie chodzi, porusza się na wózku. Jej mąż Stanisław, przeżył udar i opiekuje się małżonką. Obydwoje mają 75 lat i potrzebują pomocy.

Państwo Łukasiak od roku czekali na terapię dla pani Janiny w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim. Termin stawienia się do placówki to 23 czerwca. Mimo wielotygodniowych prób, małżeństwo nie mogło znaleźć transportu do Górowa Iławeckiego z Dobrego Miasta.

— Bardzo dużo pieniędzy idzie na leki, opiekę, artykuły pierwszej potrzeby dla żony, a transport kosztowałby z 600 zł. Po prostu brakuje pieniędzy... Płacimy te składki zdrowotne, a transportu na terapię nie dostaniemy — mówi Stanisław Łukasiak w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską".

Według pana Stanisława jest on zmuszony do działań na własną rękę, niestety przeszkodą stają się koszty. Pani Janina nie może jechać zwykłym autem. Musi być to samochód przystosowany do przewozu osób na wózku inwalidzkim.

— Może ktoś się zlituje... nie mam innej opcji jak tylko szukać pomocy — mówił Stanisław Łukasiak.

Dlatego też zwróciliśmy się o pomoc do naszych czytelników. Odezw był ogromny. Dziesiątki osób odezwało się z propozycją pomocy dla małżeństwa. Zgłaszały się zarówno instytucje, firmy jak i osoby prywatne.

Ostatecznie transport dla p. Janiny zorganizuje Grupa Ratownictwa PCK Olsztyn.

Dziękujemy bardzo za zaangażowanie i okazanie dobrego serca naszych czytelników.