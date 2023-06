Podsumowanie weekendu na drogach Olsztyna i powiatu olsztyńskiego

W miniony weekend na drogach Olsztyna i powiatu olsztyńskiego funkcjonariusze pracowali na miejscu 1 wypadku drogowego i 36 kolizji drogowych. Z ruchu wyeliminowani zostali 34-latek, który wsiadł za kierownicę auta na tzw. ,,podwójnym gazie” i w dodatku bez uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, 39-latek w stanie nietrzeźwości oraz na sądowym zakazie jak również 41-latek, który przekroczył dozwoloną prędkość

W sobotę (17 czerwca) w m. Barczewo funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej osobowe audi, za którego kierownicą siedział 34-latek. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Ze swojego nieodpowiedzialnego zachowania mężczyzna będzie tłumaczył się przed sądem. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Z kolei za prowadzenie pojazdu mechanicznego na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu bez uprawnień grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższa niż 1500 złotych.

W niedzielę (18 czerwca) policjanci zatrzymali do kontroli drogowej w jednej z miejscowości na terenie gm. Stawiguda osobową hondę, za której kierownicą siedział 39-latek. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 39-latek posiada aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzna wkrótce odpowie przed sądem. Zgodnie z kodeksem karnym, za niestosowanie się do orzeczonych przez sąd środków karnych, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Tego samego dnia na al. Sikorskiego w Olsztynie funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej mercedesa, za którego kierownicą siedział 41-latek, który przekroczył dozwoloną prędkość o 24 km/h. Za powyższe wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 300 złotych, a na jego konto wpłynie 5 punktów karnych. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna posiada aktywny zakaz sądowy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna wkrótce poniesie konsekwencje swoich czynów.