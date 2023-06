Historia rodu Leyków. Powstał film dokumentalny dla zachowania pamięci o Mazurach

Film był wcześniej prezentowany na zamkniętych pokazach m.in. w Szczytnie, Wielbarku i Olsztynie, a także w ramach webinariów przez Ośrodek Kształcenia Nauczycieli w Olsztynie i Szczytnie.

To wyróżniający się wysokim poziomem realizacyjnym debiutancki obraz Adama Błaszczoka wg scenariusza Andrzeja Wojnacha ze wspaniałymi zdjęciami Macieja Łojewskiego i niezwykłą, długo brzmiącą w uszach i w pamięci muzyką Wandy Laddy.

W warstwie narracyjnej bardzo cenny i ważny film dla zachowania pamięci o Mazurach, szczególnie tych przywiązanych do swojej polskości. Twórcom filmu udało się przekroczyć cienką granicę pomiędzy reportażem a dokumentem, na rzecz tego drugiego.

Układająca się w logiczną i spójną całość opowieść wciąga, budzi emocje, przemyślenia, pytania… Spokojna kamera na zasadzie kontrapunktu wprowadza narracyjny spokój w jakże złożonej historii Leyków.

Wzruszające i prawdziwe zakończenie, słowa Wiktora Marka Leyka skierowane do śp. Ojca nad Jego grobem. To dzieło, które nie pozwala przejść obojętnie wobec dramatycznej historii Mazurów kochających Polskę i przez tę Polskę odrzuconych.

W powitalnym wystąpieniu członek zarządu Sylwia Jaskulska powiedziała: „Za chwilę obejrzą Państwo wyjątkowe dzieło, które odkrywa fascynująca historię rodziny Leykow i ich wpływ na społeczność naszych Mazur. Historia o losach Gottlieba (Bogumiła), Fryderyka oraz Emila Leyków opowiadana niesamowitym głosem Wiktora Marka Leyka przejmuje i skłania do refleksji, a także przybliża nam minione czasy naszego regionu. Na co dzień mam przyjemność współpracować z Panem Wiktorem i wiem jak wiele czyni on dla mniejszości narodowych i etnicznych naszego województwa i śmiem określić go jako „chodzącą historię”, którą lubię słuchać gdy tylko mam ku temu okazję”.

Film został bardzo dobrze przyjęty przez licznie przybyłą publiczność do Auli Konferencyjno-Widowiskowej im. Anny Wasilewskiej. Gratulowano wysokiego poziomu realizacyjnego opowieści przywołującej, jak podkreślił jeden z widzów, wspomnienia z przeszłości tyleż pięknej co trudnej, bo nawiązującej do losów rodziców i wcześniejszych pokoleń.

Miłym akcentem było uhonorowanie Wiktora Marka Leyka, na co dzień szefa Kancelarii Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przez pierwszego przewodniczącego dwóch kadencji sejmiku dziś wicemarszałka województwa Mirona Sycza i obecną przewodnicząca Bernadetę Hordejuk.

Twórcy filmu tradycyjnie uhonorowani zostali okolicznościowymi grawerami i upominkami, które w imieniu marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina wręczyła członek zarządu województwa Sylwia Jaskulska.

SPUŚCIZNA jest jednym z 20 filmów dokumentalnych dofinansowanych przez Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy ze środków samorządu województwa.