Dzień Ojca 2023. Życzenia na Dzień Ojca. Jaki prezent kupić?

W Polsce wybór tej daty ma związek z tradycją katolicką. 23 czerwca to dzień liturgicznego święta św. Jana Chrzciciela, który uważany jest za patrona ojców. Dlatego też ten dzień został wybrany jako Dzień Ojca w Polsce.

Podobnie jak w innych krajach, w Polsce Dzień Ojca jest okazją do wyrażenia wdzięczności i miłości wobec ojców. To czas, kiedy dzieci i bliscy mogą podziękować swoim ojcom za ich obecność, troskę, miłość i poświęcenie. Wiele osób decyduje się na wręczenie prezentów, wysłanie życzeń, spędzenie wspólnego czasu lub zorganizowanie specjalnych wydarzeń dla swoich ojców.

Dzień Ojca na świecie

— W większości krajów, w tym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii i wielu innych, Dzień Ojca obchodzony jest w trzecią niedzielę czerwca.

— W Polsce Dzień Ojca przypada na 23 czerwca, niezależnie od dnia tygodnia.

— W Hiszpanii i innych krajach latynoamerykańskich Dzień Ojca obchodzony jest 19 marca, w dzień świętego Józefa, który jest uważany za patrona ojców.

— W Niemczech Dzień Ojca przypada na Ascension Day (Święto Wniebowstąpienia), które jest ruchomym świętem obchodzonym 40 dni po Wielkanocy.

Życzenia na Dzień Ojca — przykłady

Oczywiście najważniejsze jest to, żeby życzenia płynęły prosto z serca. Mogą być one spersonalizowane i i dostosowane do indywidualnej relacji z ojcem. Jako inspirację podajemy kilka przykładów: