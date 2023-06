Rzecznik PiS: Platforma Obywatelska to partia milionerów i dla milionerów

W czwartek podczas konferencji prasowej w siedzibie PiS wskazywano, że za czasów rządów PO podczas obsady stanowisk w spółkach Skarbu Państwa "bez znaczenia były kwalifikacje - to, co ktoś wiedział i potrafił". Było to odniesienie do medialnych publikacji dotyczących zarobków osób związanych z PiS w giełdowych spółkach.

Bochenek wskazywał, że za rządów PO bez znaczenia były kwalifikacji i co kto potrafi.

"To się również później przekładało na to, jak te spółki Skarbu Państwa, kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa funkcjonowały" - mówił Bochenek. Dodał, że "warto przypomnieć, że ci nominaci partyjni PO do kluczowych spółek Skarbu Państwa, to tak naprawdę milionerzy, którzy zarabiali gigantyczne pieniądze". Jak wskazał ówczesne przepisy "nie wprowadzały tak radykalnych ograniczeń, jak wprowadziło PiS w 2016 r., jeśli chodzi o zarobki menedżerów w spółkach Skarbu Państwa".

Rzecznik PiS podkreślił, że państwowe spółki wówczas bardzo często generowały straty, mimo że menedżerowie zarabiali gigantyczne pieniądze. Wskazał tu Orlen, Lotos czy JSW.

Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller zastanawiał się, czy "to, że dzisiaj na konta PO wpływają środki finansowe na kampanię wyborczą od wielu polskich milionerów nie jest tak naprawdę przygotowaniem do tego, aby w przyszłości część z nich próbowała kupić spółki Skarbu Państwa w Polsce".

Zwracał też uwagę, że "PO jeszcze rok temu nie chciała obniżać podatku dochodowego, podwyższyć kwoty wolnej od podatku, nie głosowała za podwyższeniem kwoty wolnej od podatku, nie głosowała za obniżeniem skali podatkowej z 17 do 12 procent". "Dlaczego? Bo oni reprezentują interesy polskich milionerów, nie reprezentują interesów zwykłych Polaków" - podkreślił Müller.

Rzecznik PiS ocenił, że PO to "partia milionerów i dla milionerów". "Tak funkcjonuje ta partia od lat, o czym świadczą wpłaty, które regularnie wpływają na konta tej partii, które mają być de facto wsparciem finansowym dla Donalda Tuska i jego całej ferajny" - podsumował Bochenek.

Premier Mateusz Morawiecki pytany we wtorek, czy jego zdaniem osoby powiązane z obozem władzy pracujące w spółkach Skarbu Państwa nie zarabiają za dużo wskazał, że "menadżerowie w spółkach Skarbu Państwa w czasach PiS zarabiają zdecydowanie mniej niż w czasach Platformy Obywatelskiej".

"Dodatkowo obroty firm, którymi zarządzają menadżerowie, są dużo, dużo wyższe, zyski w wielu miejscach są dużo bardziej pokaźne, natomiast wynagrodzenia są niższe, ponieważ rząd PiS już na początku naszych rządów obniżył znacząco wynagrodzenia dla menadżerów spółek Skarbu Państwa" - powiedział. (PAP)