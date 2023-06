OBO 2024: głosujemy dłużej!

Zamiast do końca dnia w niedzielę, głosy na projekty zgłoszone przez mieszkańców będzie można oddawać jeszcze przez cały poniedziałek (19 czerwca do 23:59). Ma to związek z usterką niezawinioną przez Urząd Miasta.

- Przedłużenie jest rekompensatą za awarię usług home.pl, podczas której nie można było głosować - wyjaśnia Beata Kardynał-Stawicka z olsztyńskiego magistratu. - Trwało to tylko kilka godzin we wtorek, ale zdecydowaliśmy o wydłużeniu procesu o całą dobę.

Co ważne - nie dotyczy to jedynie internetowego głosowania. Jeszcze w poniedziałek będzie można wrzucać tradycyjne karty do specjalnych urn zlokalizowanych w ratuszu, punkcie w Galerii Warmińskiej, na terenie CRS Ukiel, w Aquasferze czy siedzibach Rad Osiedli.

Przypominamy, że w sobotę (17 czerwca) między 9:00 a 12:00 odbędzie się dyżur wspierający dla tych, którzy chcą zagłosować elektronicznie, a z różnych powodów nie potrafią, nie mogą lub nie wiedzą jak to zrobić. Urzędnicy będą czekać w Biurze Obsługi Klienta (wejście do ratusza od ul. 1 Maja).

Wyniki głosowania X edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego poznamy 12 lipca. Ich realizacja nastąpi w 2024 roku.

Dotychczas - do piątkowego południa - drogą elektroniczną zostało oddanych dziewięć tys. głosów.