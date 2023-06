Energa Grupa Orlen sponsorem Stomilu Olsztyn. Ogromny zastrzyk gotówki dla lokalnej piłki? [ZDJĘCIA]

Stadion przy al. Piłsudskiego odwiedził dzisiaj prezes PKN Orlen Daniel Obajtek i minister Norbert Maliszewski. Co to oznacza? Zastrzyk gotówki dla lokalnego sportu.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Od nowego sezonu Stomil Olsztyn będzie miał nowego trenera Finanse Stomilu Olsztyn od lat nie były na zadowalającym władze klubu poziomie. Nieustannie docierały do nas informacje o brakach w miejskiej kasie i prośbach skierowanych w stronę Urzędu Miasta o dodatkowe pieniądze na olsztyńską piłkę.

Na dzisiejszej konferencji (czwartek 15 czerwca) Stomil ogłosił jednak nowego sponsora, którym została Energa Grupa Orlen, czyli jedno z największych, polskich przedsiębiorstw. Można się spodziewać, że w przyszłym sezonie na al. Piłsudskiego popłynie szeroki strumień gotówki.

— To historyczna chwila, bo sponsorem strategicznym Stomilu Olsztyn zostaje Energa z Grupy Orlen. Nowy sponsor będzie wspierał nas w czym? W walce o I ligę. Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie praca wielu osób. Jedną z nich jest Pan Minister Norbert Maliszewski, który, zaangażował się w pomoc Stomilowi. Dziękuję bardzo Panu Prezesowi Danielowi Obajtkowi, że zgodził się wesprzeć Stomil Olsztyn — mówi Tomasz Żukowski, który zajmuje się pozyskiwaniem sponsorów Stomilu.

— Jesteśmy firmą, która wspiera polski sport. Traktujemy to zarówno jako zadanie społeczne, ale i biznesowe, bo dzięki temu budujemy swoją rozpoznawalność. Dziś wielki dzień, jako Grupa Orlen jesteśmy sponsorem strategicznym Stomilu Olsztyn, Dumy Warmii. Stomil ma dwie drużyny, w II i IV lidze, ale wierzę, że niedługo będziecie mieli zespół w Ekstraklasie. Stomil to nie tylko sport, ale także kibice. Proszę zobaczyć ile akcji społecznych organizują zarówno klub, jak i kibice. Widzimy tu wiele możliwości, także dotyczących tego obiektu. Bardzo dziękuję, że mogę tu być. Dziękuję Panu Prezesowi i Ministerowi za zaproszenie — dodaje Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

— Stomil to marka, to historia, to kibice, którzy na stadionie zostawiają serce. Ten klub miał w tym sezonie rekord. Rekord 16 meczów bez porażki. Miał też inny rekord, niechlubny. Tym rekordem było jedno z najniższych wsparć ze strony samorządu. Dzisiejsze wsparcie będzie przewrotem kopernikańskim dla klubu. Da możliwość awansu do I ligi, bo zabrało niewiele. Bardziej szczęścia niż umiejętności — stwierdził minister w kancelarii premiera Norbert Maliszewski.

Awans Stomilu był blisko

Rok temu informowaliśmy o spadku Stomilu z I do II ligi (z 2. na 3. szczebel rozgrywkowy w Polsce -red.). Stomil nie załamał się i podjął walkę o powrót na zaplecze Ekstraklasy.

Podopieczni Szymona Grabowskiego zajęli ostatecznie czwarte miejsce, dzięki czemu o awans mogli jeszcze powalczyć w barażach. Emocje związane z dwoma meczami rozegranymi w Olsztynie na długo kibicom zapadną w pamięci, niestety, happy endu nie było. Stomil najpierw wyeliminował Wisłę Puławy, chociaż w lidze dwukrotnie z nią przegrał. W tym przypadku sprawdziło się przysłowie, że do trzech razy sztuka. Podopieczni Szymona Grabowskiego wygrali 3:1 i zameldowali się w finale barażów, gdzie ich rywalem był Motor Lublin, który wygrał 2:1 po dogrywce z Kotwicą Kołobrzeg.

Ostatecznie Stomil poległ w barażowym spotkaniu z Motorem Lublin. Spotkanie obejrzał komplet publiczności, a sam mecz pokazał, że w Olsztynie jest zapotrzebowanie na futbol na wyższym poziomie niż tylko II liga.

Orlen aktywnie wspiera polski sport

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Olsztyńscy radni zadecydują o pieniądzach dla Stomilu Olsztyn Orlen jako jedna z największych polskich firm paliwowych i petrochemicznych, od wielu lat angażuje się w sponsoring i wspieranie polskiego sportu. Firma aktywnie działa na rzecz rozwoju różnych dyscyplin sportowych, współpracując zarówno z indywidualnymi sportowcami, jak i zespołami oraz organizacjami sportowymi na różnych poziomach.

Orlen jako sponsor polskiego sportu angażuje się głównie w trzy główne obszary: piłkę nożną, żużel oraz lekkoatletykę. W ramach tych dyscyplin Orlen wspiera zarówno drużyny narodowe, jak i kluby sportowe na poziomie krajowym i międzynarodowym. Firma staje się partnerem strategicznym wielu klubów piłkarskich, żużlowych oraz federacji sportowych, co przyczynia się do wzrostu ich potencjału i osiągnięć.

Współpraca Orlenu z polskim sportem ma różne formy. Firma angażuje się finansowo, dostarczając wsparcia finansowego na organizację turniejów, rozgrywek i imprez sportowych, a także na rozwój infrastruktury sportowej. Ponadto, Orlen działa jako sponsor tytularny dla niektórych drużyn i rozgrywek, co przyczynia się do budowania ich marki i zwiększenia widoczności.

Orlen nie tylko dostarcza wsparcie finansowe, ale również oferuje swoje usługi i produkty w ramach współpracy. Współpracując z zawodnikami i klubami, firma może dostarczać paliwo, oleje, smary oraz inne produkty i usługi niezbędne do sprawnego funkcjonowania pojazdów i maszyn sportowych. Orlen wspiera również rozwój technologii i innowacji w sporcie poprzez udział w projektach badawczych i rozwojowych.

Działania sponsoringowe Orlenu mają również wymiar społeczny. Firma angażuje się w projekty społeczne związane ze sportem, takie jak programy dla młodych talentów, wsparcie dla osób niepełnosprawnych czy inicjatywy edukacyjne promujące aktywność fizyczną i zdrowy styl życia. Dzięki temu Orlen nie tylko promuje sport, ale również wpływa pozytywnie na społeczność lokalną i społeczeństwo jako całość.

Orlen jako sponsor polskiego sportu odgrywa istotną rolę w rozwoju i promocji polskich talentów sportowych oraz w budowaniu silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Dzięki zaangażowaniu Orlenu, polski sport ma szansę rozwijać się i odnosić sukcesy na różnych poziomach, a kibice mają możliwość wspierać swoje ulubione drużyny

Karol Grosz