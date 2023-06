Laureaci warmińsko-mazurskiej odsłony Jawora na ogólnopolskim festiwalu

Wydarzenie, które towarzyszyło Dniom Majowym w Lidzbarku Warmińskim to inicjatywa oparta na dotychczasowym doświadczeniu Radia Olsztyn związanym z realizacją konkursów muzyki ludowej "Jawor - u źródeł kultury". I to właśnie konkurs z udziałem regionalnych artystów był głównym elementem zorganizowanego z rozmachem święta.Na lidzbarskiej scenie letniej zaprezentowali się zarówno uczestnicy poprzednich edycji konkursu „Jawor – u źródeł kultury”, jak i nowi twórcy, którzy dopiero w tym roku rozpoczęli przygodę z Jaworem. Rywalizacja jak co roku przybrała postać muzycznej biesiady „na ludową nutę”. Towarzyszyły jej występy Zespołu Tańca Ludowego „Perła Warmii”, warsztaty ludowe, wspólne muzykowanie oraz kiermasz.Artyści, którzy stanęli na deskach lidzbarskiej sceny walczyli o tytuł laureatów, nagrody finansowe oraz możliwość zaprezentowania swojej twórczości na Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Ludowej „Jawor – u źródeł kultury” odbywającym się w Parku Etnograficznym Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni.Szerokiej ogólnopolskiej publiczności warmińsko-mazurscy artyści zaprezentują się już 17 czerwca podczas barwnego korowodu, który przejdzie ulicami Kielc. Jednak ich główne występy zaplanowane zostały dzień później, 18 czerwca, w miejscu, gdzie słowo tradycja wybrzmiewa szczególnie mocno.Na scenie usytuowanej w samym sercu Parku Etnograficznego w Tokarni jako reprezentant Warmii i Mazur wystąpi zespół „Warnijsko Kapela”, który wywalczył w finale regionalnym pierwsze miejsce. Poza muzycznymi ludowymi inspiracjami miłośnicy folkloru będą mogli podziwiać również twórczość najlepszych w kraju rękodzielników. Wśród nich będzie nasza mazurska artystka – Anna Bałdyga, która do Tokarni zabierze swoje najciekawsze prace – różnego gatunku tkaniny właściwe dla rejonu Kurpi i Mazur.Relacje z tego wydarzenia usłyszeć można będzie na antenie Radia Olsztyn już w najbliższy weekend.