NOL-ek będzie uczył bezpieczeństwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozstrzygnęło konkurs pod nazwą „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. W tym roku do dofinansowania wskazano 130 projektów na kwotę prawie 12 mln zł. Beneficjentami programu jest dziewięć samorządów z Warmii i Mazur. Najwyżej oceniony został projekt przygotowany przez Powiat Olsztyński.

„NOL-ek”, czyli Mobilne centrum bezpieczeństwa Powiatu Olsztyńskiego to oryginalny i nowoczesny projekt profilaktyczno-edukacyjny, który będzie promował zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym, w cyberprzestrzeni i na drodze. Projekt skierowany jest do całego przekroju społeczeństwa zamieszkującego powiat, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów.

– Program ma pokazać młodzieży zagrożenia współczesnego świata w sposób zabawowy, interaktywny, nie na zasadzie „gadających głów”, a na zasadzie przykładów – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Tą drogą chcemy też dotrzeć do starszego pokolenia z wiedzą chociażby na temat zagrożeń płynących z internetu.

„NOL-ek” – w sensie formalnym – będzie przyczepą samochodową przekształconą w mobilne centrum edukacji w zakresie różnych aspektów bezpieczeństwa: związanych z zażywaniem środków odurzających, spożywaniem alkoholu i uzależnień „internetowych”, zagrożeń w ruchu drogowym, związanych z letnim i zimowym wypoczynkiem itd. W zależności od tematyki będzie ona stanowiła „bazę” wystaw, prezentacji i spotkań. Wyposażona w interaktywne pomoce naukowe, gry, gadżety, ulotki, plakaty pozwoli na prowadzenie różnych w treści i formie spotkań profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców. A ich organizatorami będą partnerzy projektu: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Regionalne Centrum Bezpieczeństwa, komendy miejskie Policji i PSP, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa, lokalne kluby/domy seniora, szkoły itp.

Wartość całkowita projektu to prawie 120 tys. zł, z czego 100 tys. zł to dofinansowanie z projektu MSWiA, reszta pochodzi z budżetu Powiatu. „NOL-ek” wyruszy w drogę na spotkania najprawdopodobniej już we wrześniu.



