[AKTUALIZACJA] Alarm bombowy w centrum Olsztyna. Ewakuowano około 40 osób

Do sytuacji doszło na ul. Mielczarskiego w Olsztynie. Wjazd na ulicę od strony ul. Pstrowskiego jest całkowicie zamknięty, podobnie jak wejście chodnikiem od strony ul. Sikorskiego.

Teren miejsca zdarzenia zabezpieczają policjanci z Olsztyna. Na miejsce został wezwany patrol saperów, którzy są w drodze.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że na terenie prywatnej inwestycji odnaleziono ładunek wybuchowy, prawdopodobnie z czasów II Wojny Światowej. Ewakuowano wszystkich pracowników budowy i mieszkańców okolicznych domów.

AKTUALIZACJA 16:40

Ul. Sikorskiego od strony al. Obrońców Tobruku do ul. Pstrowskiego również została zamknięta.

AKTUALIZACJA 16:55

Uzyskaliśmy oficjalne informacje od Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

— We wtorek 13 czerwca funkcjonariusze zostali wezwani do zabezpieczenia ładunku wybuchowego, który znaleziono na jednym z placów budowy przy ul. Mielczarskiego w Olsztynie. Na miejsce została zadysponowana grupa rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Okazało się, że to niewybuch pochodzący prawdopodobnie z czasów II WŚ — przekazuje nam post. Paulina Żur z KMP w Olsztynie — Z uwagi na zagrożenie wybuchem podjęto decyzję o ewakuacji około 40 osób, które zostały przetransportowane w bezpieczne miejsce. O znalezisku zostali poinformowani żołnierze którzy przetransportują i zneutralizują granat w bezpiecznym miejscu — dodaje post. Żur.

Karol Grosz