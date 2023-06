Chce godnie pochować brata. Prosi o pomoc wędkarzy z Warmii i Mazur

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Wciąż nie udało się odnaleźć zaginionego na jeziorze Skarlińskim Do utonięcia mężczyzny doszło 30 kwietnia tego roku. Od momentu tragicznego zdarzenia służby mundurowe wielokrotnie przeszukiwały zbiornik w celu poszukiwań ciała. Niestety bezskutecznie.

Rodzina mężczyzny jednak nie daje za wygraną i poszukuje ciała na własną rękę. O pomoc proszą wędkarzy, którzy wyposażeni w specjalistyczny sprzęt często przeszukują dno zbiornika.

— Witam serdecznie całą społeczność wędkarzy, a zarazem zwracam się z gorąca prośbą do osób, które pływają z echosondą. Gdyby ktoś z was zauważył coś dziwnego przypominające postać ludzką w miarę możliwości proszę o zrobienie zdjęcia lokalizacji z odczytu sonaru. Od ponad miesiąca poszukujemy brata który utonął w tym jeziorze Skarlińskim. Sam jestem wędkarzem więc pływam na tym jeziorze kiedy tylko mogę aby go odnaleźć i godnie pochować. Z góry dziękuję wszystkim za pomoc wierzę w to że społeczności wędkarzy ma dużą moc może kiedyś sam będę mógł komuś pomóc i się odwdzięczyć — pisze na Facebooku Konrad, brat mężczyzny.