Nowy dyrektor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie wybrany

W konkursie na stanowisko dyrektora olsztyńskiego Teatru im. Stefana Jaracza wpłynęło 15 ofert. Po wstępnej weryfikacji pod względem formalnym pozostało 12 osób. Po kilkudniowych przesłuchaniach kandydatów został wyłoniony zwycięzca.

Obecny dyrektor teatru do rywalizacji nie przystąpił. Podczas pożegnania przed premierą "Prawiek i inne czasy" według Olgi Tokarczuk " w Olsztynie poinformował, że nie przystąpi do konkursu rozpisanego przez władze województwa, bo dał dużo argumentów, by przedłużono mu umowę. Podkreślił również, że nie może pracować w mieście, w którym nie dostaje szacunku. Wskazywał, że aktorzy w czasie jego pracy w olsztyńskim teatrze pracowali ze znakomitymi reżyserami, spektakle są nagradzane i zapraszane na festiwale.

Zarząd województwa przyjął wczoraj kandydaturę dotyczącą Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

— Zarząd pozytywnie zaakceptował kandydaturę Pawła Dobrowolskiego na stanowisko dyrektora Teatru im. Jaracza w Olsztynie — poinformowała Sylwia Jaskulska z zarządu województwa.

Paweł Dobrowolski pracował w stołecznych teatrach jako kierownik literacki, manager i dramaturg (TR Warszawa, Teatr Studio, Teatr Polski, Teatr Wielki Opera Narodowa). Studiował wiedzę o teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie, filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Podyplomowych Studiach Menedżerów Kultury w SGH. Jest dyrektorem festiwalu Nowe Epifanie od 2015 r. Od sierpnia 2021 pełni funkcję zastępcy dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Z kolei w Elblągu po wielu latach dyrektorem teatru przestanie być Mirosław Siedler. Wśród czterech kandydatów, którzy ubiegali się o stanowisko, wymagania formalne spełniło tylko dwóch. Nieoficjalnie mówi się, że jednym z nich był obecny dyrektor. Jednak na jego miejscu zasiądzie już niebawem Paweł Kleszcz.

Decyzją komisji to on został nowym dyrektorem Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

Paweł Kleszcz jest absolwentem PWST w Warszawie (1993). Zagrał w ponad 1500 przedstawieniach teatralnych w ponad 40 sztukach, występował w wielu filmach i produkcjach telewizyjnych. Nagrał ponad 1000 reklam radiowych. Przez wiele lat pracował w warszawskim Teatrze Syrena. To także konferansjer, komentator i prowadzący, poprowadził ponad 2000 imprez, wydarzeń i spotkań biznesowych.

Po akceptacji kandydatów odbędą się jeszcze negocjacje dotyczące warunków zatrudnienia.

Nowi dyrektorzy mają rozpocząć pracę od 1 września 2023, a kontrakt ma obowiązywać przez pięć sezonów artystycznych.