Okrągły jubileusz Wawrzyczków z Olsztyna

Funkcjonujący w strukturze Ośrodka Inicjatyw Artystycznych UWM chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka to historia 70 lat prób muzycznych, koncertów i wydarzeń kulturalnych, ale też przyjaźni. Kolejne pokolenia chórzystów łączy wspólna pasja do śpiewania. Koncertowali m.in. w Argentynie, Meksyku, czy szeregu europejskich państw. Mają w swojej kolekcji wiele polskich i zagranicznych festiwali oraz nagród, m.in. Nagrody Prezydenta Olsztyna z 2003 roku. „Wawrzyczki” przez ostatni rok świętowały swój jubileusz.

— Koncert był przygotowywany przez wiele miesięcy. Był to ogromny wysiłek i intensywna praca wszystkich członków chóru i osób, które nas wspierały. Zwieńczeniem była płynąca muzyka, która dała nam radość — mówi dyrygentka chóru dr hab. Katarzyna Bojaruniec, prof. UWM. — Ten koncert to ogromna satysfakcja artystyczna i spełnienie. Potem się trudów nie czuje. To są wielkie emocje, entuzjazm, endorfiny. Zrobiliśmy pewne zadanie i to chyba nieźle. Otrzymaliśmy dużo serdecznych słów i komentarzy. Nie będziemy spoczywać na laurach i mamy nadzieję, że wkrótce znowu coś nam się uda zrobić.

Repertuar chóru stanowiły przede wszystkim warmińskie piosenki ludowe. Teraz obejmuje utwory wokalne i wokalno-instrumentalne wielu kompozytorów i epok - od renesansu do współczesności.

W ciągu 70 lat istnienia Wawrzyczki dały ponad 1,6 tys. koncertów. W chórze śpiewało ponad tysiąc osób. Od 2019 roku dyrygentką jest prof. Katarzyna Bojaruniec.

