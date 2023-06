Półmetek głosowania w X Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim

Osiemdziesiąt dziewięć osiedlowych i 31 miejskich - taki jest podział zadań zakwalifikowanych do głosowania. Możemy wstępnie podsumować pierwszy tydzień tych oryginalnych konsultacji.

— Po pierwszym tygodniu głosowania zbliżamy się do liczby sześciu tysięcy oddanych głosów w formie elektronicznej — mówi Beata Kardynał-Stawicka z Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Olsztyna. — Do tego będzie trzeba doliczyć te oddane w formie tradycyjnej, które trafiają do urn.

Każdy głosujący może poprzeć maksymalnie po trzy projekty miejskie oraz osiedlowe. Wybrane zadania z listy projektów miejskich i listy projektów osiedlowych, będą otrzymywać kolejno trzy punkty, dwa punkty lub punkt.

Limit X Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego to 7,5 mln złotych. Kwota zarezerwowana na projekty miejskie to 2,4 mln złotych, a na osiedlowe - 5,1 mln. Kwota bazowa dla każdego osiedla wynosi 150 tys. zł, do tego została doliczona kwota dodatkowa uzależniona od liczby mieszkańców danego osiedla.

Głosowanie potrwa do północy w niedzielę (18 czerwca).