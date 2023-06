Wiemy co powstanie w budynku po Malta Cafe. Takiego miejsca w Olsztynie jeszcze nie było

Nieco ponad rok temu z Olsztyńskiej mapy kulinarnej na Starym Mieście zniknęła działająca od 12 lat restauracja Malta Cafe przy ul. Lelewela 6A. Właściciele poinformowali swoich klientów o zamknięciu i wstawili budynek na sprzedaż.

— Nadchodzi nieunikniony nasz ostatni weekend z Wami i dla Was. Jedna droga się musi skończyć, aby mogły zacząć się kolejne. 12 lat to kawał pięknej historii. Historii o kuchni, o miłości, o rodzinie, przyjaźni i pasji. Te 12 lat to ogromna lekcja pokory. To czas silnych emocji, radości, smutku, złości i wielu zaskoczeń. Mamy z Wami całe worki wspomnień, i pozostaje mieć nadzieję, że będziecie o nas dobrze myśleć.

Drugiej takiej Malty nie będzie, ale szukając nowych miejsc może odkryjecie gdzieś podobne smaki? — pisali rok temu właściciele lokalu w mediach społecznościowych.

Drugiej takie Malty nie będzie, ale budynek znalazł już nowe zastosowanie. Co tu powstanie?

Jeden z pracowników, który bierze udział w remoncie budynku przy ul. Lelewela poinformował nas, że w tym miejscu powstanie nowe, słodkie miejsce, którego jeszcze w Olsztynie nie ma. Będzie to Pijalnia Czekolady E. Wedla.

E.Wedel to najstarsza marka czekolady w Polsce. Uznawana za jej symbol oraz wyrafinowanego smaku. W wyjątkowy sposób łączy tradycję z nowoczesnością. Nazwa pochodzi od podpisu Emila Wedla, którym sygnował on swe produkty by odróżnić je od konkurencji.