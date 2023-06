Brawura i bezmyślność. Czerwcowy długi weekend na drogach i wodach Warmii i Mazur

Czerwcowy długi weekend to zawsze czas wzmożonej pracy dla policjantów drogówki i policyjnych wodniaków. Ci pierwsi dbają o porządek w ruchu drogowym podczas uroczystości kościelnych oraz o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w miejscach, gdzie jest on wzmożony. Ci drudzy czuwają nad bezpieczeństwem osób korzystających z zalet wodnej rekreacji. Niestety mimo tych wysiłków, ludzka lekkomyślność okazała się w kilku przypadkach silniejsza, co doprowadziło do tragedii

Długi weekend na drogach



Według wstępnych danych od czwartku do niedzieli włącznie (08-11.06.2023) na drogach regionu policjanci odnotowali 18 wypadków drogowych, w których 2 osoby zginęły, a 17 zostało rannych. Ponadto funkcjonariusze byli wzywani do ponad 150 kolizji, a w trakcie prowadzonych kontroli ujawnili 30 nietrzeźwych kierujących.

Braniewo



Do groźnego wypadku doszło w piątek (09.06.2023) około godziny 15:00 na drodze wojewódzkiej W507 w Braniewie przy ulicy Kościuszki (obok Urzędu Miasta). Kierujący motorowerem mężczyzna, 43-letni mieszkaniec gminy Braniewo, na łuku drogi z nieznanych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w metalowe ogrodzenie oraz słup oświetleniowy. Doznał obrażeń głowy i nieprzytomny został przewieziony przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala w Elblągu.

W sobotę (10.06) o godz. 14:00 st. post. Jakub Molestak z Posterunku Policji w Pieniężnie wracając z kontroli kąpieliska w Glebiskach w okolicach m. Henrykowo zauważył mężczyznę kierującego motorowerem, którego jazda wskazywała, że mógł wcześniej spożywać alkohol. 33-latek poruszał się bez kasku i czuć było od niego silny zapach alkoholu. Funkcjonariusz zatrzymał mężczyznę i przekazał wezwanemu na miejsce patrolowi policji z komisariatu w Ornecie, który wykonał dalsze czynności. Wynik badania kierowcy wykazał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Również w sobotę chwilę przed godziną 16:00 na drodze W510 w okolicy miejscowości Dębowiec w gminie Lelkowo, 60-letni mężczyzna kierujący osobową Toyotą na łuku drogi zjechał na prawe pobocze, stracił panowanie nad pojazdem w wyniku czego dachował i uderzył w przydrożne drzewo. Autem jechały trzy osoby. Jedna z pasażerek odniosła obrażenia i została przewieziona do szpitala w Elblągu celem wykonania dalszych badań. Na szczęście doznane przez nią obrażenia nie zagrażają jej życiu.

Z kolei w niedzielę po godz. 07:00 61-letni braniewianin postanowił wsiąść na rower i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie stan, w jakim się znajdował. Kierującego jednośladem podczas patrolu zauważyli policjanci i od razu postanowili przerwać tę niebezpieczną jazdę. Badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie. Na tym więc zakończyła się jego podróż rowerem i do domu musiał wrócić pieszo. Za popełnione wykroczenie w ruchu drogowym otrzymał mandat karny w wysokości 2,5 tysiąca złotych.

Działdowo

W czwartek (8.06.2023 r.) w Uzdowie policjanci z Działdowa zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki VW Golf, którym kierował 54-letni mieszkaniec gminy. Z uwagi na budzący wątpliwości stan trzeźwości mężczyzny policjanci poddali go badaniu alkomatem. W jego organizmie krążyło ponad 2,5 promila alkoholu. Do tego sprawdzenie w systemach policyjnych wykazało, że kierującego volkswagenem obowiązuje sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości i wbrew sądowemu zakazowi grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności i wydłużenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

W tym samym dniu w miejscowości Koszelewki dzielnicowy z Rybna ujawnił osobę nieletnią, która poruszała się motorowerem marki FYM. 17-latek nie posiadał kasku ochronnego oraz uprawnień do kierowania tym pojazdem. Młodzieńcowi uniemożliwiono kontynuowanie jazdy. Pojazd przekazano ojcu 17-latka informując go o konsekwencjach udostępnienia pojazdu osobie nieletniej. W sprawie nieletniego decyzję podejmie sąd.

W sobotę (10.06.2023 r.) zmotoryzowany policjant ruchu drogowego z Działdowa na terenie gminy Płośnica w miejscowości Murawki zatrzymał do kontroli drogowej rowerzystę. Kierujący jednośladem 48-latek znajdował się w stanie nietrzeźwości. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusz ukarał mieszkańca gminy Płośnica mandatem karnym w wysokości 2500 złotych i uniemożliwił mu kontynuowanie jazdy.

W tym samym dniu inny funkcjonariusz ruchu drogowego w miejscowości Prusy w gminie Rybno w terenie zabudowanym z ograniczeniem prędkości do 40 km/h zatrzymał kierującego pojazdem marki KIA. Siedzący za kierownicą auta 21-latek jechał z prędkością 101km/h. Za przekroczenie dozwolonej prędkości o 61km/h w stosunku do dozwolonej policjant ukarał młodego kierowcę mandatem w wysokości 2000 złotych, a na jego konto wpłynęło 14 punktów karnych. Ponadto mieszkańcowi Rybna zatrzymano prawo jazdy. Młodzieniec przez najbliższe miesiące może zapomnieć o kierowaniu samochodem.

Elbląg



Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło w czwartek (08.06.2023) w miejscowości Jezioro w gm. Markusy. Tam 32-letni mężczyzna kierujący audi uderzył w drzewo i dachował. Po przewiezieniu do szpitala zmarł. Jak ustalili policjanci, mężczyzna posiadał sądowy zakaz kierowania pojazdami. Samochodem jechał sam. Przyczynę wypadku wyjaśni śledztwo.

Z kolei policjanci z ruchu drogowego w Pasłęku (po telefonach od innych kierowców) interweniowali wobec 78-letniego kierowcy forda fiesty. Zdarzenie miało miejsce 10 czerwca po godzinie 16. Mieszkaniec województwa lubuskiego jechał „pod prąd” trasą S7 od Nowego Dworu Gdańskiego Az do Pasłęka. Po zatrzymaniu tłumaczył się, że miał świadomość nieprawidłowego kierunku jazdy, jednak nie potrafił zjechać z drogi. Został ukarany mandatem w wysokości 2 tys. zł. Policjanci skierowali wniosek o skierowanie kierowcy na badania lekarskie.

Ełk

Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w minioną sobotę (10.06.2023 r.) w Ełku. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że 73-letni kierowca osobowego fiata stracił panowanie nad swoim pojazdem i najpierw zjechał na przeciwny pas ruchu, a kierująca tym pojazdem zmuszona była do ucieczki na chodnik, żeby nie doszło do zderzenia czołowego. Potem przejechał przez wysepkę dla pieszych i wyspę ronda, a następnie uderzył w barierę energochłonną. Osoby widzące tę sytuację zareagowały natychmiast i zostały z nim do czasu przyjazdu służb. Mężczyzna jechał sam, został zabrany do szpitala, ale nie wymagał hospitalizacji. Inne osoby nie zostały poszkodowane. Badanie alkomatem wykazało u mężczyzny ponad promil alkoholu. Kodeks karny za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności, karę finansową i zakaz kierowania.

Giżycko

Od czwartku do niedzieli na terenie powiatu giżyckiego doszło do 1 niegroźnej kolizji. W tym czasie nie doszło do żadnego wypadku drogowego. W ręce policjantów wpadł 1 kierowca pod wpływem alkoholu, a 54 przekroczyło dozwoloną prędkość. Dwóch kierowców przekroczyło prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym co skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy i wysokim mandatem. Wśród 73 kierowców przebadanych na stan trzeźwości, jeden z nich miał blisko 0,5 alkoholu w organizmie. Kierowca został zatrzymany do kontroli na terenie Giżycka w czwartek (08.06.2023 r.) tuż przed godziną 23:00. Został również zatrzymany nietrzeźwy za kierownicą hulajnogi elektrycznej, który doprowadził do zderzenia z rowerzystą. Za kierownicą hulajnogi stał 48- latek, który „wydmuchał” ponad 1,5 promila. Funkcjonariusze ponadto nałożyli na 5 kierowców mandaty karne za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa oraz zatrzymali 1 dowód rejestracyjny za niewłaściwy stan techniczny pojazdu.

Gołdap

W sobotę (10.06.2023r.) kilka minut przed godziną 6:00 na ulicy Malarskiej w Gołdapi gołdapscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej osobowego volkswagena. Sposób jazdy kierującego wzbudził w nich podejrzenie, że może on znajdować się pod działaniem alkoholu. I tym razem przeczucie mundurowych okazało się słuszne. Podczas kontroli mundurowi od razu wyczuli od 54-latka zapach alkoholu. Po przeprowadzonym badaniu okazało się, że kierowca w organizmie ma ponad 1,5 promila alkoholu. Teraz mężczyzna odpowie za swoje zachowanie przed sądem.

Tego samego dnia, kilkanaście minut przed godziną 15:00 na trasie Wronki Wielkie – Gołdap doszło do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Jak ustalili pracujący na miejscu policjanci, 63-letni kierujący osobowym renault z przyczepką lekką zasłabł za kierownicą. W wyniku tego zdarzenia mężczyzna zjechał na lewą stronę drogi i wjechał do przydrożnego rowu. 63-latek był trzeźwy i podróżował z 38-letnim pasażerem. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Policjanci pouczyli kierującego, który we własnym zakresie zabezpieczył pojazd. Ponadto, podczas minionych wolnych dni policjanci prewencji odnotowali ponad 50 interwencji i ujawnili 25 wykroczeń porządkowych. W 10 przypadkach mundurowi zastosowali mandat karny, 12 osób pouczyli oraz skierowali trzy wnioski o ukaranie do sądu.

Iława



W powiecie iławskim w czwartek 61–latek kierujący motorowerem nie zachował należytej ostrożności podczas dojazdu do skrzyżowania i nie wyhamował przed prawidłowo jadącym mercedesem doprowadzając do zderzenia między pojazdami. W trakcie dalszych czynności okazało się, że nie tylko prędkość była przyczyną zdarzenia ale również wcześniej spożyty alkohol. Badanie alkomatem wskazało 2 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że motorower nie ma obowiązkowego ubezpieczenia OC a kierowca jechał pojazdem nie mając założonego obowiązkowego hełmu ochronnego.

Kolejny nietrzeźwy kierujący również spowodował zdarzenie drogowe. Okazało się, że 19–latek kierujący mitsubishi na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i najechał na ogrodzenie posesji. W tym przypadku policjanci ustalili, że także nie tylko prędkość była przyczyną zdarzenia, ale również wcześniej spożyty alkohol. Badanie alkomatem wskazało ponad promile alkoholu w organizmie. Tymczasem podczas pomiaru prędkości w Sampławie funkcjonariusze zatrzymali kierującego audi. Mężczyzna w terenie zabudowanym jechał z prędkością 76 km/h. Okazało się, że to nie było jedyne przewinienie mężczyzny gdyż 62 – latek kierował samochodem pomimo skierowania wniosku o sprawdzenie uprawnień. Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierującemu.

Lidzbark Warmiński



W czwartek (08.06.2023 r.) około godziny 8:30 w Ornecie na ul. 1 Maja policjanci ogniwa ruchu drogowego kontrolowali 46-latka, kierującego motorowerem. Badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykazało 1,3 promila alkoholu w jego organizmie. Ponadto kierujący posiadał aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Pojazd, którym jechał 46-latek został przekazany trzeźwej osobie wskazanej. Mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem za przestępstwa kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz niestosowanie się do orzeczonych środków karnych.

Policjanci wyeliminowali z ruchu również nietrzeźwego kierującego rowerem, którego kontrolowali w Lidzbarku Warmińskim na ul. Astronomów. Badanie stanu trzeźwości 53-latka wykazało blisko 1,2 promila alkoholu w jego organizmie. Rower, którym jechał mężczyzna został przekazany trzeźwej osobie wskazanej. Policjanci ukarali nietrzeźwego rowerzystę mandatem w wysokości 2500 zł. Tego samego dnia około godziny 17:00 policjanci kontrolowali 33-latka kierującego osobowym Oplem. Badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykazało niecałe pół promila alkoholu w jego organizmie, co w świetle obowiązujących przepisów kwalifikowane jest jako stan po użyciu alkoholu. Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierującego. Dalsze decyzje w sprawie będzie podejmował sąd.

W piątek (09.06.2023 r.) w Kiersnowie policjanci ogniwa ruchu drogowego kontrolowali 41-letniego rowerzystę. Podczas rozmowy wyczuli od mężczyzny alkohol. Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 0,25 promila alkoholu w organizmie rowerzysty. Wobec powyższego policjanci przekazali rower, którym kierował 41-latek trzeźwej osobie wskazanej, a mężczyznę ukarali mandatem karnym.

W niedzielę (11.06.2023 r.) policjanci z Komisariatu Policji w Ornecie patrolując ulice miasta w okolicy ronda przy ul. Rozjazdowej i Olsztyńskiej zauważyli kolizję drogową, podczas której kierujący osobowym Fiatem uderzył w znak drogowy. Policjanci natychmiast podjęli czynności dokonując kontroli 36-letniego kierującego. Mężczyzna nie odniósł obrażeń i jechał sam. Wstępne badanie stanu trzeźwości wykazało blisko promil alkoholu w organizmie mężczyzny, jednak dokładne wyniki wskażą badania krwi. Pojazd, którym jechał 36-latek został zabezpieczony. Teraz mężczyzna ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.

Również w niedzielę policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy w Lidzbarku Warmińskim na ul. Krzywej z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn z pojazdu quad marki Yamaha, którym kierował 45-letni mieszkaniec Lidzbarka Warmińskiego, oderwało się koło, które uderzyło w 64-letnią pieszą. Kobieta, z bólem nogi została przetransportowana do szpitala. Zarówno kierujący quadem jak i piesza byli trzeźwi. Policjanci zabezpieczyli pojazd. Trwa wyjaśnianie szczegółowych okoliczności tego zdarzenia.

Mrągowo



W trakcie długiego weekendu mrągowscy policjanci przeprowadzili 57 kontroli drogowych, ujawnili 31 naruszeń przepisów ruchu drogowego, gdzie 21 kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość. Wobec kierujących, którzy popełnili wykroczenia drogowe policjanci zastosowali środki prawne, wystawiając 22 mandaty karne, sporządzili 4 notatki urzędowe stanowiące załącznik do wniosku do sądu o ukaranie oraz zastosowali 8 pouczeń. Ponadto zatrzymali dwóch nietrzeźwych motorowerzystów.

Pierwszy z nich został zatrzymany do kontroli drogowej w czwartek (08.06.2023r.) w Mrągowie. Badanie alkomatem wykazało, że 61-latek jechał motorowerem mając prawie promil alkoholu w organizmie. Natomiast drugi nieodpowiedzialny kierowca wpadł w ręce mrągowskich policjantów w niedzielę przed godz. 20. Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość 51-letniego kierującego motorowerem romet. Okazało się, że zdecydował się na jazdę mając prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Policjanci pracowali również na miejscu kilku kolizji drogowych. Jedna z nich miała miejsce w czwartek (08.06.20223r.) po godz. 20 w miejscowości Dobry Lasek. Tam 29-letnia kierująca volvo nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze i uderzyła w bok pojazdu audi, którym kierował 18-letni kierujący. Na szczęście nikt nie doznał poważnych obrażeń, a sprawczyni kolizji została ukarana mandatem.

W piątek (09.06.2023r.) po godz. 16 miała miejsce kolejna kolizja drogowa, tym razem w Mrągowie na ul. Wolności. Tam 50-letnia kierująca pojazdem dacia wjeżdżając na skrzyżowanie, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu jadącej mercedesem 42-letniej mieszkance Mrągowa, doprowadzając do zderzenia pojazdów. Obie uczestniczki zdarzenia były trzeźwe i nie doznały poważnych obrażeń.

W sobotę (10.06.2023r.) w okolicy miejscowości Lipowo po godz. 10 doszło do kolizji VW z pojazdem hyundai. Z ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 28-letni kierujący VW zaczął wykonywać manewr wyprzedzania innego pojazdu w czasie, gdy był już wyprzedzany przez pojazd hyundai, w związku z czym doszło do zderzenia bocznego pojazdów. Kierujący byli trzeźwi, żaden z uczestników zdarzenia nie doznał obrażeń.

Olsztyn

W świąteczny czwartek przed godziną 10:00 na ul. Armii Krajowej w Olsztynie funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej osobowe volvo, za którego kierownicą siedział 38-letni mężczyzna. Przekroczył on dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym. Jechał 103 km/h przy ograniczeniu 50 km/h. Mężczyźnie zatrzymane zostało prawo jazdy i został on ukarany mandatem karnym w kwocie 1500 złotych, a na jego konto wpłynie 13 punktów karnych.

W piątek (09.06.2023 r.) oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie, że na al. Wojska Polskiego w Olsztynie kierujący osobowym fordem, znajdujący się pod wpływem alkoholu został ujęty przez świadka zdarzenia, który zauważył, jak mężczyzna wsiadając do pojazdu poruszał się chwiejnym krokiem. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że 29-latek miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Całe szczęście mężczyzna w porę został wyeliminowany z ruchu drogowego i poniesie konsekwencje swoich czynów.

Również w piątek (09.06 2023 r.) na ul. Lubelskiej w Olsztynie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 38-letniego kierującego motocyklem, który przekroczył dozwoloną prędkość. Jechał 91 km/h przy ograniczeniu 50 km/h. Podczas sprawdzania w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna ma zatrzymane uprawnienia do kierowania motocyklem.

W sobotę (10.06.2023 r.) funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej na wysokości m. Jemiołowo osobowego peugeota, za którego kierownicą siedziała 30-latka. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że kobieta miała ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. 30-latka odpowie za swoje nieodpowiedzialne zachowanie.

W niedzielę (11.06.2023 r.) po godzinie 20:00 funkcjonariusze zatrzymali do kontroli na DK16 osobowego peugeota, za którego kierownicą siedział 23-latek. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Ze swojego nieodpowiedzialnego zachowania wkrótce będzie musiał tłumaczyć się przed sądem.

Pisz



Na drogach powiatu piskiego w długi weekend doszło do 3 wypadków drogowych (w tym jeden śmiertelny) i 3 kolizji. Do tego policjanci zatrzymali 6 kierujących pod działaniem alkoholu.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w niedzielę (11.06.2023) około godz. 3.00 na drodze krajowej nr 63 między Piszem a Orzyszem. Na tym odcinku drogi, w okolicach miejscowości Jeglin, w kierunku Pisza jechał samochód marki Toyota Avensis. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący tym autem uderzył czołowo w rowerzystę jadącego niewłaściwym pasem drogi. W wyniku czołowego zderzenia samochód dachował. Pojazdem podróżowały cztery osoby, ale żadna z nich nie doznała poważniejszych obrażeń. Mężczyzna jadący rowerem jechał nieoświetlonym jednośladem i nie miał na sobie kamizelki odblaskowej. Był to 43-letni mieszkaniec Pisza, który zmarł na miejscu. Toyotą kierował 67-letni mieszkaniec powiatu giżyckiego. Kierowca auta był trzeźwy. Rowerzysta był najprawdopodobniej pod działaniem alkoholu. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego wypadku.

Niespełna dwie godziny wcześniej do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w miejscowości Sulimy, w gminie Biała Piska, gdzie dachował samochód osobowy. Jak ustalili policjanci pojazdem marki VW Polo kierowała 20-letnia kobieta. Pasażerem był 52-letni mężczyzna. Kierująca najprawdopodobniej nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze w wyniku czego zjechała z drogi do przydrożnego rowu, gdzie auto dachowało. Pasażer zabrany został do szpitala. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Kierująca volkswagenem była trzeźwa.

W piątek po godz. 10.00 w Piszu na ul. Młodzieżowej nietrzeźwy rowerzysta uderzył w samochód osobowy. Mężczyzna jadący jednośladem poruszał się od strony ul. Warszawskiej w kierunku ul. Młodzieżowej. W trakcie wymijania się z pojazdem marki Peugeot, kiedy zjeżdżał z chodnika, stracił panowanie nad rowerem i uderzył w auto. Rowerem jechał 63-letni mieszkaniec Pisza, który miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Odpowie za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w stanie nietrzeźwości oraz za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu.

Kilka minut później, w jednej z miejscowości na terenie gminy Pisz, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej ciągnik rolniczy marki Ursus C360, którym kierował 66-letni mieszkaniec pobliskiej miejscowości. Badanie stanu trzeźwości traktorzysty wykazało ponad 0,2 promila alkoholu w organizmie. Do tego 66-latek miał cofnięte uprawnienia. Oznacza to, że popełnił przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2

Szczytno



W piątek (09.06.2023r.) przed godziną 11:00 dyżurny szczycieńskiej jednostki otrzymał zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego na drodze krajowej nr 57, między miejscowościami Szczytno – Nowiny. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że kierujący oplem, 22-letni mieszkaniec gminy Jedwabno, stracił panowanie nad samochodem, wjechał do przydrożnego rowu i dachował. Pasażerem pojazdu był 22-letni mieszkaniec Szczytna. Kierujący był trzeźwy i nie odniósł żadnych obrażeń. 22-letni pasażer opla został przetransportowany do szpitala.

W sobotę (10.06.2023r.) około godziny 07:00 na krajowej 53, w miejscowości Jeruty, policjanci z referatu ruchu drogowego szczycieńskiej jednostki zatrzymali do kontroli drogowej forda. Za kierownicą auta siedział 63-letni mieszkaniec gminy Świętajno. Policjanci przebadali go alkomatem. Okazało się, że mężczyzna znajduje się w stanie po użyciu alkoholu. Badanie wykazało w jego organizmie ponad 0,3 promila alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Za popełnione wykroczenie odpowie przed sądem. Grozi mu kara aresztu albo grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

Również w sobotę (10.06.2023r.) policjanci szczycieńskiej „drogówki” zatrzymali prawo jazdy dwóm nieodpowiedzialnym kierowcom, którzy w terenie zabudowanym przekroczyli dozwoloną prędkość. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w Wielbarku. Kierujący bmw, 41-letni mieszkaniec woj. śląskiego, jechał w obszarze zabudowanym o 53 km/h za szybko. Natomiast 18-letni mieszkaniec gminy Wielbark, jadąc autem marki volvo przekroczył dozwoloną prędkość o 58 km/h. Obaj mężczyźnie ponieśli już konsekwencje swojego zachowania. Mundurowi zatrzymali im prawo jazdy na 3 miesiące oraz nałożyli na nich mandaty karne.

W niedzielę (11.06.2023r.) policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie zatrzymali mężczyznę, który jest podejrzany o kierowanie samochodem po alkoholu. Około godziny 11:00 oficer dyżurny szczycieńskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego w miejscowości Linowo, w gminie Dźwierzuty. Ze zgłoszenia wynikało, że kierujący fordem wjechał w ogrodzenie działki rekreacyjnej zgłaszającego. Po chwili na miejscu pojawili się policjanci. Potwierdzili oni to zgłoszenie. Przy pojeździe leżał mężczyzna. To 46-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego. Mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało w jego organizmie ponad 3 promile alkoholu. Dodatkowo, okazało się, że 46-latek posiada aktywny dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Policjanci zatrzymali 46-latka. Teraz sprawą zajęli się szczycieńscy śledczy. Jeśli policyjne dochodzenie potwierdzi, że 46-latek pomimo sądowego zakazu kierował fordem w stanie nietrzeźwości – odpowie wówczas za popełnione przestępstwa.

Tego samego dnia (11.06.2023r.) około godziny 16:30 do dyżurnego szczycieńskiej jednostki wpłynęło zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego na drodze wojewódzkiej nr 508, między miejscowościami Głuch – Wielbark. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierujący motocyklem yamaha, 42-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego, na zakręcie zjechał z jezdni i wjechał do rowu. Mężczyzna został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala. Policjanci wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Węgorzewo



Statystyki policyjne dowodzą temu, że nadmierna prędkość jest główną przyczyną wypadków drogowych. Większość z kierowców o tym wie, jednak nie wszyscy w praktyce chcą stosować się do tych podstawowych przepisów ruchu drogowego. Tak było i w sobotę (10.06.2023r.), kiedy około godziny 15:30 funkcjonariusze ruchu drogowego węgorzewskiej komendy w miejscowości Stawki zatrzymali do kontroli drogowej kierującego motorem, który nie zastosował się do ograniczenia prędkości w obszarze zabudowanym. 39-latek jechał ponad dwa razy szybciej niż przepisy dopuszczają. W konsekwencji tego mieszkaniec Olecka stracił uprawnienia do kierowania pojazdami na 3 miesiące. Funkcjonariuszom tłumaczył, że bardzo spieszył się na wieczór kawalerski. Jednak ta próba usprawiedliwienie swojego nagannego zachowania nie pomogła. Mężczyzna oprócz zatrzymanych uprawnień do kierowania został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł.

Długi weekend na wodach



Brawura, chęć popisania się przed znajomymi, przecenianie własnych umiejętności i alkohol wypity przed wejściem do wody – to wciąż najcięższe grzechy osób, które sprowadzając w wodzie zagrożenie na siebie i innych. Policyjni wodniacy od początku maja pełnią służbę w miejscach, gdzie ruchu na wodzie i zagęszczenie osób na terenach przywodnych jest największe. Jednak z ludzką bezmyślnością trudno jest wygrać, szczególnie gdy najczęściej objawia się w miejscach ukrytych przed wzrokiem policjantów.

W miniony długi weekend czerwcowy pogoda sprzyjała wypoczynkowi nad wodą i wodnej rekreacji. Niestety wiele osób wciąż lekceważy dobre rady, zasady i przepisy prawne, jakie służą temu, by taki wypoczynek był bezpieczny. Skutki takiej lekceważącej postawy bywają tragiczne. W pierwszy tak upalny tegoroczny weekend w wodach regionu życie straciły 2 osoby. Niestety nie zabrakło też bezmyślnych osób, które korzystały ze sprzętów pływających, będąc pod wpływem alkoholu.

Działdowo

W czwartek (08.06.2023 r.) w Boże Ciało, pewien 19-latek przyjechał z kolegami nad jezioro Hartowieckie w gminie Rybno. Wspólnie pływali na rowerze wodnym, a następnie przypłynęli na brzeg. Trzech młodych mężczyzn pozostało na plaży by odpocząć, natomiast ich 19-letni kolega postanowił popływać w jeziorze. Było to około godziny 16:00. Po pewnym czasie zaniepokojeni nieobecnością kolegi, nie mogąc wypatrzeć go na jeziorze mężczyźni postanowili zaalarmować służby ratunkowe. Na miejscu działania prowadziły jednostki Straży Pożarnej, dwie łodzie na wodzie oraz nurek z Państwowej Straży Pożarnej z Iławy. Po odnalezieniu mężczyzny, ratownicy przystąpili do reanimacji, jednak mimo długo trwającej akcji, nie udało przywrócić się czynności życiowych 19-latkowi.

Giżycko

Giżyccy policjanci podsumowali pierwszy z długich weekendów na wodzie. Jak sami mówią, było dużo pracy. Słońce i wysoka temperatura spowodowały, że zarówno mieszkańcy jaki i turyści postanowili odpocząć w trakcie tego długiego weekendu na wodzie. Na szczęście nie doszło do żadnego poważniejszego zdarzenia, jednak nie zabrakło brawury, łamania przepisów żeglugowych i alkohol za sterami skutera. Za łamanie przepisów, sternicy otrzymali mandaty karne. A to dopiero początek sezonu na wodzie.

Policyjnym okiem, jeziora powiatu giżyckiego podczas minionego długiego weekendu były oblegane przez fanów odpoczynku na wodze. Na wody wypłynęło bardzo dużo jednostek pływających: żaglówki, motorówki, hauseboaty, skutery, łódki, rowery wodne. Ruch na wodzie był tak wzmożony, że nie odyło się bez łamania przepisów.

Policyjni wodniacy interweniowali 14 razy wobec sterników, którzy nie stosowali się do przepisów żeglugowych, w tym łamali zakazy jak i wytwarzali fale w miejscu objętym zakazem, 10 sterników otrzymało mandaty karne. Policjanci pracowali także na miejscu 5 kolizji, gdzie uszkodzeniu uległy łodzie motorowe i skutery wodne.

W ręce funkcjonariuszy wpadł również sternik skutera wodnego, który podczas kontroli „wydmuchał” blisko 0,5 alkoholu. Niektórzy sternicy stwarzali zagrożenie w ruchu wodnym poprzez przepływanie dużymi łodziami w małej odległości od mniejszych jednostek co groziło przewróceniem łódki.

Do wywrócenia łodzi doszło na Jeziorze Gołdapiwo gm. Kruklanki. Z ustaleń wynika, że przyczyną wywrócenia był silny podmuch wiatru. Z pokładu do wody wpadło 6 osób. Wszyscy mieli kapoki i dopłynęli do brzegu. Nikt z załogi nie potrzebował pomocy medycznej. Policyjni wodniacy już teraz apelują do fanów sportów wodnych o bezpieczne zachowanie na wodzie.

Pisz

W piątek (09.06.2023) po godz. 17:00 na jeziorze Bełdany utonął 32-letni turysta z Legionowa. Wcześniej płynął jachtem żaglowym z pięcioma innymi osobami. W pewnym momencie wskoczył do jeziora i już nie wypłynął. Pozostali załoganci, płynący tym jachtem, ruszyli mu z pomocą, ale bezskutecznie. Powiadomili więc służby ratunkowe, które natychmiast przybyły na miejsce zdarzenia i rozpoczęły poszukiwania. Policyjni wodniacy sprawdzili stan trzeźwości sternika. Mężczyzna był trzeźwy. Z relacji świadków wynikało, że 32-latek, który wskoczył do jeziora, wcześniej pił alkohol. Poszukiwania turysty trwały dwa dni przy zaangażowaniu wielu służb i specjalistycznego sprzętu, w tym sonaru, dzięki któremu udało się odnaleźć ciało 32-latka.

W trakcie tego weekendu policyjni wodniacy zatrzymali też sternika pływającego pod działaniem alkoholu. Miało to miejsce w piątek przed godz. 19.00 na jeziorze Roś. Skuterem wodnym pływał 30-latek z Ciechanowa, którego badanie stanu trzeźwości wykazało blisko 0,5 promila alkoholu w organizmie. Jest to wykroczenie zagrożone karą aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 zł.

W sobotę na jeziorze Bełdany ponownie doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Około południa przewróciła się tam żaglówka, którą płynęły dwie rodziny. Do zdarzenia doszło na skutek silnego podmuchu wiatru. Do wody wpadły cztery osoby dorosłe i troje dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Byli to turyści z Łodzi. Wszyscy cali i zdrowi wyciągnięci zostali z wody dzięki natychmiastowej reakcji służb ratunkowych. Turystom pomogli policyjni wodniacy, strażacy, ratownicy MOPR oraz inni żeglarze. Wszystkie osoby płynące tym jachtem były trzeźwe, ale tylko dzieci miały na sobie kapoki.

Utonięcia i interwencje na wodach w regionie



W ubiegłorocznym sezonie letnim – od maja do września 2022 roku – policyjni wodniacy na Warmii i Mazurach przeprowadzili ponad 1900 interwencji na wodach i terenach przywodnych. Ujawnili w ich trakcie ponad 100 osób, które bezmyślnie korzystały z różnych sprzętów pływających, będąc w tym czasie pod wpływem alkoholu. W trakcie podejmowanych akcji ratunkowych uratowali życie 9 tonącym osobom. W tym okresie 38 osób niestety straciło życie w wodach regionu w wyniku utonięcia (58 w całym roku).

Od początku tego roku na Warmii i Mazurach utonęło już 10 osób, z czego 4 to utonięcia, do których doszło od początku maja. Sezon wodny dopiero się rozkręca i liczba fanów wodnej rekreacji będzie rosła z każdym tygodniem. Pamiętajmy, że woda to żywioł, który nie wybacza błędów. Nie ma tu miejsca na lekceważenie zasad bezpieczeństwa i przepisów prawa. Pamiętajmy o tym wybierając się na łódkę, czy rower wodny. I nie łączmy rekreacji w wodzie z alkoholem!