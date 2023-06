Trump bije na głowę innych kandydatów. Mimo zarzutów prokuratorskich

Trump znacznie wyprzedza republikańskich rywali



— Prawdziwi republikańscy wyborcy twierdzą, że są znacznie bardziej zaniepokojeni tym, że akt oskarżenia wobec Donalda Trumpa jest motywowany politycznie, niż tym, że jego rzekome zachowania stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego – i nie ma dowodów, że zaszkodzi to jego statusowi wyraźnego faworyta do nominacji w 2024 r., przynajmniej jeszcze nie. Nadal znacznie wyprzedza rywali — opisuje stacja CBS News w opracowaniu badania. Trump bije na głowę republikańską konkurencję zarówno gdy uwzględni się wskazania ze strony zdecydowanych wyborców, jak i tych, którzy dopiero rozważają swoje głosy.

Były prezydent USA ma niemal 40 pp. przewagi nad swoim głównym rywalem - gubernatorem Florydy Ronem DeSantisem. Reszta stawki w prawyborach, w tym były wiceprezydent Mike Pence, może liczyć jedynie na jednocyfrowy wynik w badaniu.

— Trump przewodzi bez względu na to, jakich cech republikańscy wyborcy najbardziej oczekują od prezydenta – w tym wyborcy, którzy chcą, aby prezydent był zdecydowany i energiczny, ale także wśród tych, którzy twierdzą, że ważne jest, aby prezydent mówił Amerykanom prawdę, miał charakter, a nawet był wzorem dla dzieci. Jest wyborem bez względu na to, co ich zdaniem jest ważne dla kandydata GOP, we wszystkich testowanych elementach — podkreśla CBS News.

37 zarzutów



Badanie CBS News/YouGov zostało przeprowadzone w dniach 7-10 czerwca, a 9 czerwca prokuratura federalna przedstawiała liczący 37 zarzutów akt oskarżenia byłego prezydenta o przestępstwa federalne, zarzucając mu m. in. bezprawne przetrzymywanie poufnych i tajnych dokumentów rządowych, w tym dotyczących opatrzonych klauzulą najwyższej tajności spraw bezpieczeństwa kraju. Miały one dotyczyć m. in. amerykańskiego programu nuklearnego i stanu gotowości do odparcia ewentualnego ataku. Trump miał też udostępniać niejawne dokumenty osobom trzecim osobom nieuprawnionym.

Były prezydent Donald Trump, w przemówieniu wygłoszonym w sobotę na stanowej konwencji Republikanów w Georgii, określił sformułowane przeciwko niemu zarzuty jako „śmieszne i bezpodstawne” oraz jako „ingerencję w proces wyborczy”.

Jego republikańscy rywale w walce o Biały Dom, Mike Pence i Ron DeSantis, zdystansowali się od jego polityki.