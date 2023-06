Spór o port w Elblągu. Śliwka odpowiada posłowi PSL

Poseł z okręgu elbląskiego oskarża rząd



Spór między prezydentem Elbląga Witoldem Wróblewskim (PSL) a Ministerstwem Infrastruktury wokół elbląskiego portu trwa już od kilku miesięcy. Chodzi o 800 metrów toru wodnego. Sporny odcinek kończy się bezpośrednio w porcie. Samorząd oraz spółka zarządzająca inwestycją są przekonane, że powinny go pogłębić Skarb Państwa i Urząd Morski w Gdyni. Ministerstwo Infrastruktury oraz Urząd Morski w Gdyni oceniają, że jest to raczej zadanie zarządu portu będącego obecnie spółką komunalną.

— Jestem posłem z okręgu elbląskiego. Dla mnie jedną z najważniejszych spraw do załatwienia w następnej kadencji jest port w Elblągu — powiedział podczas konferencji prasowej w Gdańsku poseł PSL Zbigniew Ziejewski.

— On ma docelowo przeładowywać 2 mln ton surowców. Dalsze przeciąganie tematu przez rząd jest niedopuszczalne — dodał.

„Może powie Pan swojemu koledze z PSL…”



Parlamentarzyście odpowiedział wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka.

— Panie Zbyszku, to może powie Pan swojemu koledze z PSL - prezydentowi Elbląga, by przyjął 100 mln od rządu lub sam zaczął pogłębiać ostatnie 800m toru wodnego i wybudował obrotnicę, bo zgodnie z prawem to zadanie miejskiej spółki. Potwierdził to ekspert piszący opinie dla miasta — napisał na Twitterze.

Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl