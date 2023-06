Gmina Gietrzwałd apeluje, by nie podlewać ogródków

Olsztyńskie wodociągi odnotowały większy pobór wody przez mieszkańców, jednak nie wprowadzają żadnych ograniczeń. Za to podolsztyńska gmina Gietrzwałd zaapelowała do mieszkańców, by nie podlewali ogródków i nie napełniali basenów.

Jak poinformowała rzeczniczka Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacja (PWiK) w Olsztynie Anita Chudzińska, studnie z których czerpana jest woda dla mieszkańców Olsztyna, mają większą wydajność niż wynosi obecnie zapotrzebowanie na wodę przez mieszkańców.

— Obserwujemy większy pobór wody w tej chwili niż jeszcze kilka miesięcy temu. Obecnie produkujemy ok. 30 tys. metrów sześciennych wody na dobę a w miesiącach zimowych było to ok. 24-25 tys. metrów sześciennych w ciągu doby — podkreśliła Anita Chudzińska z PWiK w Olsztynie.

Przypomniała także, że od początku maja na terenie miasta czynne są zdroje miejskie, z których turyści i mieszkańców mogą korzystać w upalne dni. Są zlokalizowane w miejscach często odwiedzanych: na Starym Mieście i w Śródmieściu, przy dworcu kolejowym oraz w kampusie studenckim w Kortowie. Olsztyńskie wodociągi przekonują, że olsztyńska kranówka jest jedną z najlepszych w kraju. Jest średniozmineralizowana, zawiera niezbędny dla organizmu wapń, magnez i potas, a także pobudza metabolizm. Poza tym nie trzeba nosić jej ze sklepu i jest tańsza, niż butelkowana - litr kosztuje niespełna grosz.

Kilka najnowszych zdrojów pozwala nie tylko napić się wody na miejscu ale też wygodnie napełnić butelkę. Urządzenia mają też specjalne miseczki, z których można napoić np. psa.

Z kolei Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w podolsztyńskiej gminie Gietrzwałd zaapelowało do mieszkańców Gminy Gietrzwałd o powstrzymywanie się od korzystania z wody do podlewania ogródków przydomowych, trawników, mycia samochodów, napełniania basenów.

Przedstawiciele przedsiębiorstwa wskazali, że powoduje to znaczące zwiększenie poboru wody w godzinach popołudniowych i wieczornych a tym samym jej brak do celów socjalno-bytowych.

O tym jak cenna jest woda może świadczyć sytuacja sprzed kilkunastu dni, kiedy na terenie podolsztyńskiej gminy Dywity doszło do kradzieży wody. Urzędnicy "sprawę kradzieży bardzo dużej ilości wody z sieci wodociągowej" zgłosili na policję.

Do kradzieży doszło 28 maja i 30 maja i w pierwszym przypadku trwało to 24 godziny a w drugim przez 10 godzin. Kradzież miała miejsce na odcinku sieci wodociągowej, zlokalizowanej na Osiedlu Sterowców, ul. Grzybowej, Zbożowej, Nad Stawem, Polnej, Słonecznej, Barczewskiego i Olsztyńskiej w Dywitach. Przedstawiciele wodociągów zaapelowali do mieszkańców o kontakt w przypadku, gdy zauważyli nielegalny pobór wody z hydrantu.

(PAP)

autor: Agnieszka Libudzka