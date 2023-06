"Zbawiciela świata, jedyne lekarstwo na zło." W Olsztynie świętowaliśmy uroczystość Bożego Ciała [ZDJĘCIA]

Centralna msza święta w archidiecezji warmińskiej została odprawiona w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie. Po liturgii, której przewodniczył arcybiskup Józef Górzyński, metropolita warmiński, wierni udali się do czterech ołtarzy.

W kazaniu arcybiskup Józef Górzyński powiedział, że "Eucharystia, to wydarzenie, podczas którego następuje poznanie Boga. Od tego poznania zależy udział w zbawieniu. I wreszcie, usłyszymy, że Eucharystia, to przestrzeń jedności z Bogiem i braćmi. Jedności, którą buduje sam Bóg przez dar miłości. W Eucharystii świat otrzymuje doskonałe lekarstwo na dramat rozdarcia. To kluczowe przesłanie tej eucharystycznej procesji: w Eucharystii świat otrzymuje uzdrawiający go Dar – Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, jedyne lekarstwo na zło wynikające z grzechu i skutkujące śmiercią. My w tej procesji wyszliśmy zamanifestować naszą wiarę w tę prawdę i ogłaszać ją światu.

I dodał: — W obecnym roku duszpasterskim podejmujemy refleksję nad Kościołem. W haśle: „Wierzę w Kościół Chrystusowy” zawarta jest prawda, że jest on przedmiotem wiary, czyli pochodzi od Boga. Kościół podobnie jak Eucharystia jest z Bożego zamysłu, to nie owoc ludzkich pragnień, czy intelektualnych dociekań. Człowiek ma pragnienia i podejmuje refleksje nad swoim życiem. Kiedy czyni to pokornie i uczciwie, dochodzi do rozpoznania takich potrzeb, których nie zaspokoi nic z tego, co ziemskie. Rozpoznaje potrzebę darów nieba, takich, co przekraczają ziemskie możliwości, których ani sam sobie nie sprawi, ani nie da mu inny człowiek. Może otrzymać je tylko od Boga.