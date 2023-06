W Olsztynie powstanie nowy dyskont. Aldi już niebawem w mieście

Prezydent Olsztyna wydał już pozwolenie na budowę sklepu. Zostanie zlokalizowany przy ul. Płoskiego przy wylocie z Olsztyna w kierunku Butryn, naprzeciwko sportowego marketu Decathlon.

Jednak o szczegółach trudno póki co mówić. Jak poinformowała nas przedstawicielka sieci Luiza Urbańska:

— Przyjęliśmy zasadę, że o nowych otwarciach ALDI komunikujemy w momencie, kiedy mamy pewność, że wszelkie formalności z budową są zakończone. Nowe lokalizacje sklepów ALDI przedstawiamy na naszej stronie. Mamy także nadzieję, że powitamy nowych klientów ALDI w kolejnych miastach w Polsce.

I dodała: — Oczywiście kontynuujemy obraną strategię intensywnego rozwoju ALDI w Polsce, która jednocześnie zakłada osiągnięcie pozytywnego wyniku finansowego w najbliższych latach. ALDI w perspektywie 5 lat chce mieć około sześciuset sklepów w Polsce. Docelowo ponad tysiąc. W ciągu dwóch lat chcemy urosnąć o 120 placówek ok. 1 tys. mkw., z parkingami na ok. 80 samochodów. To nasz punkt wyjściowy, na którym się opieramy, choć dopuszczamy także placówki minimalnie mniejsze i większe. W roku 2023 planujemy otworzyć łącznie około 60 nowych sklepów.

Drugi sklep tej sieci ma zostać otworzony na nowym osiedlu Sterowców w Dywitach.

Aldi – niemiecka sieć dyskontów spożywczo-przemysłowych obecna na pięciu kontynentach. Siódma pod względem sprzedaży sieć marketów na świecie. Nazwa przedsiębiorstwa pochodzi od skrótu nazwiska Albrecht i słowa diskont. Przedsiębiorstwo powstało i do dziś jest firmą rodzinną Albrechtów z Essen.