Kia Niro — testujemy miejskiego crossovera z zadziornym wyglądem

Dzięki uprzejmości salonu Kia Plicha w Olsztynie mieliśmy możliwość przetestować najnowszego crossovera ze stajni koreańskiego producenta — Kię Niro II. Czy ten oryginalnie wyglądający samochód ma do zaoferowania coś więcej niż ciekawy design i przystępną cenę? Zapraszamy do obejrzenia naszej recenzji.

Model Niro miał swoją premierę w 2016 roku, chociaż KIA zapowiadała go

już jesienią 2013 roku. Samochód był odpowiedzią na ówczesne trendy

motoryzacyjne, wśród których królowały SUV-y i miejskie, kompaktowe

crossovery.

KIA Niro od początku swojego istnienia wychodziła tylko w dwóch

wariantach — hybrydowym i elektrycznym. Niro z samego założenia był

samochodem, którym głównie jeździ się po mieście i okolicznych

miejscowościach, dlatego producent postawił tu w stu procentach na

oszczędniejsze i przyjazne środowisku jednostki napędowe.

"Dwójka" miała swoją premierę w 2022 roku. Producent podtrzymał tutaj

wszystkie tradycje, które zapoczątkowała "jedynka" czyli kompaktowy

rozmiar, odważny design i oszczędne jednostki napędowe. Druga generacja

Niro została wyleczona również z "chorób wieku dziecięcego", które

zgłaszali klienci po zakupie "jedynki": Niro II ma znacznie większy

bagażnik, lepiej przyspiesza i mniej pali.

Wygląd

Mówi się, że aby kupić samochód, najpierw trzeba się zakochać w jego

wyglądzie, później dopiero poznać wnętrze. Niro II, podobnie jak jego

poprzednik dysponuje wieloma argumentami, które pozwalają zakochać się w

nim na pierwszy rzut oka. Ogromnym wyróżnikiem jest front samochodu,

który wraz z nową generacją nabrał zadziornego charakteru dzięki

ciekawie zaprojektowanym światłom. Wyróżnikiem jest również słupek C,

który na życzenie klienta może być wykończony w kontrastującym kolorze,

co z nowoczesnym tyłem daje niezwykły efekt wizualny. Testowany przez

nas model był wyposażony w osiemnastocalowe, aluminiowe felgi, które

doskonale uzupełniają całość.

W środku również jest ciekawie. Pierwsze w oczy rzucają się dwa, duże

ekrany, które są swego rodzaju "centrum dowodzenia" samochodem. Na

jednym z nich znajdziemy cyfrowe zegary w klasycznej stylizacji, na

drugim natomiast... możemy zrobić wszystko, od ustawienia klimatyzacji

do sprawdzenia aktualnej pogody czy nawet wyników meczów wczorajszej

kolejki Bundesligi. Wyróżnikiem wnętrza Niro są przednie fotele, które

są znacznie cieńsze od standardowych. Kierowca i pasażer z przodu nie

czują tej różnicy, natomiast osoby siedzące z tyłu z pewnością docenią

kilka centymetrów więcej na nogi.

Wyposażenie

KIA Niro występuje w trzech wariantach napędowych: Hybryda 1.6 GDI o

mocy 141 KM, Hybryda Plus-In 1.6 GDI o mocy 183 KM i w pełni elektryczny

napęd o mocy 204 KM i zasięgu 460 KM w wariancie KIA Niro EV.

Niro występuje w trzech wariantach wyposażenia, kolejno: M, L i

Business Line, do których można dokupić dodatkowe pakiety premium.

Testowany przez nas model to Hybryda Plug-In w wersji Business Line o

mocy 183KM.

Wrażenia z jazdy

Projektanci podczas planowania Niro mieli na względzie nie tylko

nietuzinkowy wygląd, ale także aerodynamikę pojazdu. Spytacie: jak

crossover może być aerodynamiczny? Otóż w bardzo ciekawy sposób. Tuż

przez słupkiem C samochód jest wyposażony w specjalne wloty powietrza,

które wychodzą z okolicy tylnej lampy. Oprócz tego Niro wyposażony jest

w ruchome wloty powietrza na froncie, które zamykają się lub otwierają w

zależności od trybu jazdy. Aerodynamika samochodu nie tylko zwiększa

osiągi samochodu, ale także pozwala zmniejszyć spalanie, które w

miejskim ruchu spokojnie możemy zredukować do 5l/100km.

Samochód jest dynamiczny i zrywny, co w miejskim ruchu znacznie ułatwia

poruszanie, jednak nie ma on w sobie duszy sportowca. Niro to samochód

dla osób, które na co dzień poruszają się w miejskiej dżungli, lub

dojeżdżają do pracy kilkadziesiąt kilometrów.

Zawieszenie samochodu zaskakuje i jak na niewielkiego crossovera

doskonale wybiera nierówności. Na pochwałę również zasługuje ergonomia

zarówno kierowcy, jak i pasażerów: wszystko jest na wyciągnięcie ręki a

wsiadając do Niro pierwszy raz, mamy wrażenie jakbyśmy doskonale

wiedzieli gdzie co się znajduje. Pasażerowie zarówno z przodu jak i z

tyłu mogą cieszyć się sporą ilością miejsca i szeregiem udogodnień

takich jak gniazda USB wbudowanie w oparcia foteli czy składny

podłokietnik z uchwytami na kubki.

Podsumowanie

KIA Niro to nowoczesny samochód, który zarówno swoim wyglądem jak i

wyposażeniem wprowadza kierowcę w 2022 rok. Takie opcje jak KIA Connect

czy mapy w czasie rzeczywistym pozwalające nam sparować swojego

smartphone z samochodem znacznie ułatwiają codzienne funkcjonowanie.

Niro jest wręcz idealne do jazdy po mieście, jednak sprawdzi się również

w trasie. Duży bagażnik, wygodne fotele i dynamiczny napęd to

wystarczające argumenty do tego, aby wybrać się na rodzinne wakacje.

Karol Grosz